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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

محمدرضا بایرامی داور جشنواره منطقه ای شعر و قصه جوان شد

محمدرضا بایرامی، خسرو آقایاری و غلامرضا عباسی دانش آذر بخش "داستان" و افسون امینی، اسماعیل امینی و حمید واحدی بخش "شعر" نخستین جشنواره منطقه ای شعر و قصه جوان غرب و شمال غرب کشور را داوری می کنند.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، صابر طبقی دبیر جشنواره و رئیس حوزه هنری استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: داوران در این بخش 150 اثر با موضوعات آزاد و ویژه "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" از 107 شاعر و نویسنده را بررسی خواهند کرد.

وی گفت: این هنرمندان از استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، زنجان، لرستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در جشنواره شعر و قصه جوان حضور خواهند داشت.

در حاشیه این جشنواره همایش روابط عمومی حوزه های هنری غرب کشور نیز برگزار خواهد شد.

این جشنواره به کوشش مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری مرکز و با همکاری حوزه هنری ارومیه 19 و 20 شهریور در تالار اجتماعات شرکت مخابرات ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 546131

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