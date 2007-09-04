به گزارش خبرگزاری ، محمدحسین برزین در یک نشست خبری گفت: این اقلام از بروشورها، کاتالوگ ها، فیلمهای مستند و تیزرها تشکیل شده است که در سال گذشته به ۷ زبان زنده دنیا ترجمه شد و امسال با تلاشها و پیگیریهای انجام شده قرار است به ۱۷ زبان زنده دنیا ترجمه و در کشورهای مختلف توزیع شود.
معاون ستاد تبلیغات و نمایشگاههای شرکت توسعه گردشگری ایران تصریح کرد: سال گذشته ایران در ۲۰ نمایشگاه بینالمللی گردشگری شرکت کرد و امسال نیز قرار است در ۲۶ نمایشگاه بینالمللی شرکت کند. نخستین نمایشگاه، نمایشگاه گردشگری مالزی است که از ۱۶ تا ۱۸ شهریور در کوالالامپور مالزی برگزار میشود.
وی با اشاره به متراژ نمایشگاه گردشگری ماتای مالزی گفت: زمین این نمایشگاه ۱۰۰ متر است و قرار است ۸ آژانس در آن شرکت کنند. به همین دلیل برای حضور در این نمایشگاه، بارهای آژانسها فرستاده و ویزاهای آژانسهای شرکت کننده نیز با پیگیریهای این ستاد صادر شده است.
برزین افزود: سال گذشته با هماهنگی وزارت کشور ۱۰۰ هزار پکیج تبلیغاتی از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف توزیع شده است و امسال قصد داریم که این حجم از تبلیغات را افزایش دهیم. تاکنون ۵ دفتر اطلاعرسانی در کشورهای مختلف افتتاح شده و قرار است پس از برگزاری نمایشگاه ماتای مالزی نیز در این کشور دفتر اطلاعرسانی افتتاح شود.
معاون ستاد تبلیغات و نمایشگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به فراخوانی که از سوی این ستاد برای بخش خصوصی اعلام شده است، تأکید کرد: در حال حاضر، آژانسهایی که باید در ۲۶ نمایشگاه بینالمللی گردشگری شرکت کنند، انتخاب شدهاند. در برگزاری نمایشگاهها بیشتر قصدمان این است که فضایی مناسب برای حضور بخش خصوصی ایجاد کنیم. در حقیقت منتفع شد بخش خصوصی از این نمایشگاهها مهمترین هدف ماست.
برزین با اشاره به شناور بودن بودجهای که به این ستاد تعلق میگیرد، تصریح کرد: بودجه این ستاد، به حالت شناور است. یعنی برخی از سوی بخش دولتی و بخشی نیز از سوی اسپانسرهای خصوصی تامین میشود. در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان برای بخش تبلیغات تعیین شده بود که از آن مقدار ۶ میلیارد تومان محقق شد. امسال نیز پیشبینی کردهایم که حدود ۲۰ میلیارد تومان برای بخش تبلیغات تعلق بگیرد، اما هنوز معلوم نیست که چه میزان از آن محقق شود.
وی با اشاره به اولویتهایی که این ستاد برای کشورهای هدف گردشگری خود در نظر دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته در جلساتی که با بخش خصوصی و آژانسداران داشتیم، براساس شاخصههای تعیین شده ۵ اولویت از کشورهای هدف گردشگری را تعیین کردیم.
برزین گفت: نخستین اولویت با کشورهای عرب مسلمان است، به همین دلیل در شبکههایی چون الجزیره و MBC تبلیغاتی را از سال گذشته شروع کردهایم. پس از آن هم کشورهای اروپای غربی، اروپای شمالی، آسیای جنوب شرقی، بخشی از افریقا، آمریکای شمالی و امریکای لاتین را بهعنوان کشورهای هدف مدنظر قرار دادیم.
وی افزود: درحال حاضر، شبکه الجزیره، MBC و یورو نیوز تیزرهای ایرانی را در چند نوبت از شبانهروز پخش میکنند.
برزین گفت: در فراخوانی که برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی اعلام کردیم، ۹۰ آژانس شرکت کردند و از این رو مجبور شدیم گزینشهایی برای انتخاب برترین آژانسها انجام دهیم، در نهایت نیز اسامی حدود ۱۸ آژانس برای شرکت و حضور در نمایشگاهها انتخاب و اعلام شد.
وی تاکید کرد: پس از نمایشگاه ماتای مالزی، در نمایشگاه جاتای ژاپن نیز شرکت خواهیم کرد. این نمایشگاه در زمینی به مساحت ۱۵۳ متر برگزار میشود. در سالهای گذشته زمینی که به ایران تعلق میگرفت، ۱۲۰ متر بود که امسال با پیگیریهای انجام شده این مقدار افزایش یافت. برای شرکت در این نمایشگاه حدود ۱۲۸ آژانس اعلام آمادگی کرده اند.
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