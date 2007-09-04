آمادگی سودان برای همکاری با صلحبانان سازمان ملل متحد در دارفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" امروز در فرودگاه خارطوم به خبرنگاران گفت که "عمر البشیر" به وی اطمینان داده که دولتش آماده همکاری با سازمان ملل متحد است. بان که دیشب در ضیافت شام البشیر شرکت کرد، افزود که به البشیر اهمیت همکاری خارطوم را در موفقیت این ماموریت تاکید کرده و البشیر تعهد و آمادگی خود را برای تسهیل وحمایت از این ماموریت اعلام کرد.

بان امروز صبح عازم شهر جوبا، مرکز منطقه جنوب سودان شد تا روند پیشرفت قرارداد صلح بین شورشیان این منطقه و دولت را که به میانجیگری سازمان ملل متحد منعقد شده، بررسی کند. وی با ابراز امیدواری درباره حل صلح آمیز مناقشه جنوب سودان، بر ضرورت تسریع اجرای این قرارداد تاکید کرد. منطقه جنوب سودان برای 21 سال درگیرجنگ داخلی بین شورشیان و دولت سودان بود که سرانجام با دخالت سازمان ملل متحد و انعقاد قرارداد صلح، هم اکنون 10 هزار صلحبان سازمان ملل متحد در آنجا مستقر هستند.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین امروز"اشرف قاضی"، دیپلمات پاکستانی را که اکنون نماینده سازمان ملل متحد در عراق است، به عنوان نماینده جدید این سازمان در سودان منصوب کرد. انتصاب قاضی یک سال پس از آن صورت می گیرد که خارطوم "یان پرونک"، نماینده سابق سازمان ملل متحد را به دلیل اظهاراتش درباره دارفور از این کشور اخراج کرده بود.

بان در ادامه سفر یک هفته ای اش به آفریقا روز چهارشنبه به دارفور در غرب سودان خواهد رفت تا از نزدیک اوضاع این منطقه را بررسی کند. طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 31 جولای، 26 هزار صلحبان مشترکاً از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا باید حداکثر تا اواسط سال 2008 در دارفور مستقر شوند.

وی پس از سودان به چاد می رود و با "ادریس دبی"، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. چاد پذیرای سیل آوارگان دارفوری است. وی سپس رهسپار لیبی می شود تا با "معمر قذافی" دیدار کند.