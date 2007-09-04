به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اسکات فیلم جدید خود را "فیلمی درباره مذهب و سیاست" توصیف کرد که داستان آن در اردن و بغداد می گذرد. فیلمنامه "مجموعه دروغ ها" را ویلیام موناهان بر مبنای رمانی از دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشینگتن پست نوشته و درباره تلاش بین المللی برای دستگیری یک رهبر القاعده است.



نقش های اصلی فیلم را لئوناردو دی کاپریو و راسل کرو بازی می کنند. اسکات با اشاره به اینکه کرو بلافاصله پس از اتمام "گانگستر آمریکایی" جدیدترین فیلم او به پروژه می پیوندد، گفت گروه تولید با سرعت در حال کار هستند. سازنده فیلم های "گلادیاتور" و "امپراتوری آسمان" احتمال داد فیلم او با عنوان "نفوذ" پخش شود؛ عنوانی که ایگناتیوس ابتدا برای کتاب خود در نظر داشت. اسکات پس از این فیلم پروژه "ناتینگهام" را می سازد که روایتی مدرن از داستان رابین هود است.

