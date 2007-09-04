کسب چند مدال توسط بانوان استان مرکزی در المپیاد ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، المپیاد ورزشی ایرانیان که از ‪ ۲۵‬مردادماه گذشته در استانهای مختلف کشور آغاز شد حدود ‪ ۱۸۰‬نفر در قالب ‪ ۲۱‬تیم‌ از بانوان استان مرکزی دراین المپیاد ورزشی شرکت داشتند.

بانوان استان مرکزی در رشته‌های هندبال، بدمینتون، جودو، والیبال، کبدی، فوتسال، پینگ‌پنگ، شنا، وشو، تیر و کمان، سنگ نوردی، دو میدانی، بسکتبال، ژیمناستیک، تکواندو، تیراندازی، کاراته، شطرنج، اسکواش، هاکی‌وکیک بوکسینگ با حریفان خود به رقابت پرداختند.

هفت نفر از بانوان تیم کیک بوکسینگ این استان در ‪ ۳۱‬مردادماه امسال به استان همدان اعزام شدند که دربخش انفرادی یک مدال نقره توسط آرزو کریمی به دست آمد.

در رشته تیراندازی نیزهشت نفر از بانوان این استان حضور داشتند که در پایان، در بخش انفرادی رشته تپانچه زهره سجادی موفق به کسب یک مدال نقره شد.

تیم تکواندو بانوان این استان نیز در ‪‬مرداد ماه با حضور ‪۱۰‬ ورزشکار به استان اصفهان اعزام شد که در این رشته ورزشی در بخش انفرادی یک مدال نقره کسب شد.

تیم اسکواش بانوان استان مرکزی نیز یکم شهریورماه جاری به استان تهران اعزام شدند شش نفر اعزامی در بخش تیمی موفق به کسب مدال برنز شدند.