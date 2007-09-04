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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

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هنرمندان با تکیه بر فضائل انسانی جانی تازه به تئاتر بخشند

هنرمندان با تکیه بر فضائل انسانی جانی تازه به تئاتر بخشند

دکتر محمود احمدی‌نژاد در پیامی به دوازدهمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس از اصحاب تئاتر خواست با بهره‌گیری از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و تکیه بر فضائل انسانی جانی تازه به صحنه تئاتر ایران ارزانی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در پیام خود آورده است: "هنر نمایش باید بیانگر بهترین و زیباترین تعاریف و تعابیر در راستای کمال و حقیقت جویی و شایستگی انسان باشد. بر اصحاب و اولیاء تئاتر است که با رویکردی جدی و ارزشی و بهره گیری از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و تکیه بر فضائل انسانی و دایره اخلاقگرایی جانی تازه به صحنه تئاتر ایران ارزانی دارند. تلاش و اهتمام مسئولان و هنرمندان متعهد در این مسیر موجب تقدیر است."

در ادامه این پیام آمده است: "رجاء واثق دارم که به یمن عنایت و الطاف معنوی و برکات خداوندی و تلاش هنرمندان متعهد عرصه تئاتر ایران در جایگاه حقیقی خود تبیین و تعریف خواهد شد تا جلوه ای بالنده از این معارف ایمانی را به جهانیان معرفی نمایند و چه خوب است که هنر نمایش پیام خویش را از الگویی به مخاطب خود انتقال دهد که در مسیر روح و روان از صافی حقیقت و زلال معرفت و چشمه سار محبت و انسانیت عبور کرده باشد."

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و خیابانی از 14 تا 20 شهریورماه در شهرهای سنندج و مریوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 546152

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