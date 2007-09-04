هنرمندان با تکیه بر فضائل انسانی جانی تازه به تئاتر بخشند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در پیام خود آورده است: "هنر نمایش باید بیانگر بهترین و زیباترین تعاریف و تعابیر در راستای کمال و حقیقت جویی و شایستگی انسان باشد. بر اصحاب و اولیاء تئاتر است که با رویکردی جدی و ارزشی و بهره گیری از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و تکیه بر فضائل انسانی و دایره اخلاقگرایی جانی تازه به صحنه تئاتر ایران ارزانی دارند. تلاش و اهتمام مسئولان و هنرمندان متعهد در این مسیر موجب تقدیر است."

در ادامه این پیام آمده است: "رجاء واثق دارم که به یمن عنایت و الطاف معنوی و برکات خداوندی و تلاش هنرمندان متعهد عرصه تئاتر ایران در جایگاه حقیقی خود تبیین و تعریف خواهد شد تا جلوه ای بالنده از این معارف ایمانی را به جهانیان معرفی نمایند و چه خوب است که هنر نمایش پیام خویش را از الگویی به مخاطب خود انتقال دهد که در مسیر روح و روان از صافی حقیقت و زلال معرفت و چشمه سار محبت و انسانیت عبور کرده باشد."

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و خیابانی از 14 تا 20 شهریورماه در شهرهای سنندج و مریوان برگزار می‌شود.