فخرالسادات محتشمی پور، سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، از ادامه دیدار اعضای مجمع زنان اصلاح طلب با شخصیت های موثر نظام و احزاب و گروه های فعال سیاسی خبر داد.

پیگیری ملاقات با شخصیت های موثر نظام و احزاب و گروه‌های سیاسی

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب گفت: تا پایان هفته آینده دور اول گفتگوها و ملاقات های اعضای مجمع زنان اصلاح طلب با شخصیت های موثر نظام و احزاب و گروه های سیاسی به پایان می رسد و اعضای مجمع برای دور دوم این دیدارها، برنامه ریزی خواهند کرد.

سه شنبه دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی

وی اعلام کرد: در همین راستا اعضای مجمع زنان اصلاح طلب فردا شنبه با مجمع مدرسین دانشگاه ها، سه شنبه با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین با اعضای انجمن اسلامی پزشکان دیدار و بیشتر حول محور مسائل انتخاباتی و همچنین جلب حمایت از افزایش سهم زنان در لیست‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس هشتم به بحث و تبادل نظر می پردازند.

کمیته استان‌های مجمع زنان اصلاح طلب

محتشمی پور در ادامه به جلسه اخیر مجمع عمومی زنان اصلاح طلب اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارش کمیته های مختلف مجمع قرائت و پیشنهاد شد که کمیته استان های مجمع برای ارتباط گیری بیشتر با استان ها به منظور شناخت مطالبات و جذب زنان توانمند، تشکیل شود.

به گفته وی، اعضای مجمع زنان اصلاح طلب تأکید دارند که با ارتباط گیری هرچه بهتر با استان ها نتایج بهتری پیش روز زنان در آستانه انتخابات مجلس هشتم خواهد بود.

تشکیل بانک اطلاعاتی زنان توانمند

محتشمی پور با بیان اینکه در این جلسه در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی زنان توانمند بحث و تبادل نظر شد، گفت: محل دبیرخانه موقت و نیز منابع و تجهیزات آن توسط یکی از اعضای مجمع تأمین و صندوق داخلی نیز برای اخذ کمک های اعضا تهیه شد.

به گفته سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب، اعضای این مجمع ایجاد حساب بانکی برای اخذ کمک های مالی را نیز به آینده موکول کردند.

دیدار مجمع زنان اصلاح طلب با انجمن اسلامی معلمان

محتشمی پور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مجمع زنان اصلاح طلب چهارشنبه گذشته با انجمن اسلامی معلمان دیدار و پیرامون مسائل انتخابات و سهمیه 30 درصدی زنان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار سابقه شکل گیری مجمع زنان اصلاح طلب و فعالیت های این مجمع خطاب به اعضای انجمن اسلامی معلمان تشریح و بر توجه احزاب و انجمن اسلامی معلمان به توانمندی های زنان در عرصه های مختلف تأکید شد.

حمایت از سهمیه 30 درصدی زنان برای انتخابات مجلس هشتم

وی افزود: در این دیدار ما همچنین انتظاراتمان را در مورد سهمیه 30 درصدی زنان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم از سوی اصلاح طلبان را مطرح و اعضای انجمن اسلامی معلمان نیز تأکید کردند که با توجه به شناختی که از مدیریت موفق زنان در عرصه فرهنگی و تصمیم گیری سراغ دارند، ضرورت لحاظ شدن سهمیه مذکور در فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان را یادآور شدند.

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب تصریح کرد: در این دیدار اعضای انجمن اسلامی معلمان و زنان اصلاح طلب در مورد حضور کمی و کیفی زنان در مجلس هشتم به توافق رسیدند و قرار بر این شد تا 15 روز آینده جلسه دیگری بین اعضای مجمع زنان اصلاح طلب و اعضای انجمن اسلامی معلمان برگزار و موارد مورد توافق به صورت عملیاتی درآید.

به گفته محتشمی پور، انجمن اسلامی معلمان از گروه های باسابقه ای است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و شخصیت هایی نظیر شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر از اعضای آن بوده اند.