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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۵

12 میلیارد ریال در کرمان به خود اشتغالی اختصاص یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: سهم شهرستان کرمان از اعتبارات سفر رهبری به استان کرمان در بخش خود اشتغالی 12 میلیارد ریال است.

فرماندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سهم شهرستان کرمان از اعتبارات سفر رهبری به استان کرمان در زمینه خود اشتغالی 12 میلیارد ریال است.

علی اسماعیلی با بیان اینکه این اعتبارات در بخش خود اشتغالی تخصیص می یابد، تصریح کرد: این بخش از اعتبارت سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان در دو بخش کشاورزی و صنعت و به طرحها و پروژه ها در قالب خود اشتغالی اختصاص داده می شود.

اسماعیلی گفت: اختصاص این مبلغ در زمینه اشتغال جوانان بسیاری از مشکلات بیکاری در استان کرمان را برطرف می کند.

فرماندار کرمان خاطر نشان کرد: پس ازارائه طرح ها و تایید طرحهای خود اشتغالی اعتبار طرح مشخص می شود و با سه برابر بودجه مورد نیاز اجرای طرح به بانکهای عامل معرفی میگردد.

وی یادآور شد: اکثر این بودجه تاکنون در بخش خود اشتغالی جذب شده است.

 

 

کد مطلب 546168

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