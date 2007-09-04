با قدرت در جام آزادگان شرکت می کنیم

سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان در آستانه اولین حضور در لیگ آزادگان فوتبال در گفتگو با مهر اظهار داشت : بازسازی استادیوم تختی رفسنجان 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما از چمن مناسبی برخوردار نیست .

علی زینلی در مورد شرایط تیم فوتبال این باشگاه تصریح کرد : پس از برگزاری دو مرحله اردوی آماده سازی تیم در شهر های سرعین اردبیل و رفسنجان و انجام تمرینات مناسب بدنسازی بنا بر اعلام مربی بدنساز تیم ، بازیکنان به شرایط مطلوب آمادگی جسمانی دست یافته اند و مشکلی در این زمینه ندارند .

زینلی در مورد جذب مربی بدنساز تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان گفت : علی لطفی ، مربی بدنساز تیم های فجر سپاسی ، برق و مرصاد شیراز را به خدمت گرفتیم ، این مربی از جمله مربیان خوب بدنسازی کشورمان است و امیدوارم با جذب این مربی مشکلی در مورد مسائل مربوط به بدنسازی نداشته باشیم .

سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان افزود : برای هماهنگی بازیکنان و شناخت بیشتر اعضاکادر فنی از بازیکنان جدید ، انجام چند دیدار تدارکاتی و اردوی آماده سازی در تهران را با نظر سرمربی تیم در نظر گرفته ایم تا علاوه بر شرایط مناسب بدنسازی به آمادگی مطلوب تاکتیکی نیز دست یابیم و حضوری مقتدرانه در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور داشته باشیم .

وی گفت : تیم های شهرداری بندر عباس ، پیام ارتباطات خراسان، تربیت یزد، سپاهان نوین و همای تهران از جمله تیم هایی هستند که برای دیدار های تدارکاتی با صنعت مس رفسنجان در نظر گرفتیم و با برگزاری اردوی آماده سازی تیم در تهران این دیدار ها را انجام خواهیم داد .

زینلی خاطر نشان کرد : قاسم دهنوی، هافبک فصل گذشته تیم هما تهران با عقد قرارداد با صنعت مس رفسنجان به تیم ماپیوسته است و باافزوده شدن چند بازیکن از رده سنی امید ، پرونده فصل نقل و انتقالات تیم ما بسته خواهد شد .