با قدرت در جام آزادگان شرکت می کنیم

سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان در آستانه اولین حضور در لیگ آزادگان فوتبال در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازسازی استادیوم تختی رفسنجان 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما از چمن مناسبی برخوردار نیست .
علی زینلی در مورد شرایط تیم فوتبال این باشگاه تصریح کرد: پس از برگزاری دو مرحله اردوی آماده سازی تیم در شهر های سرعین اردبیل و رفسنجان و انجام تمرینات مناسب بدنسازی بنا بر اعلام مربی بدنساز تیم ، بازیکنان به شرایط مطلوب آمادگی جسمانی دست یافته اند و مشکلی در این زمینه ندارند .
زینلی در مورد جذب مربی بدنساز تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان گفت : علی لطفی ، مربی بدنساز تیم های فجر سپاسی ، برق و مرصاد شیراز را به خدمت گرفتیم ، این مربی از جمله مربیان خوب بدنسازی کشورمان است و امیدوارم با جذب این مربی مشکلی در مورد مسائل مربوط به بدنسازی نداشته باشیم .
سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان افزود: برای هماهنگی بازیکنان و شناخت بیشتر اعضاکادر فنی از بازیکنان جدید ، انجام چند دیدار تدارکاتی و اردوی آماده سازی در تهران را با نظر سرمربی تیم در نظر گرفته ایم تا علاوه بر شرایط مناسب بدنسازی به آمادگی مطلوب تاکتیکی نیز دست یابیم و حضوری مقتدرانه در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور داشته باشیم .
وی گفت : تیم های شهرداری بندر عباس ، پیام ارتباطات خراسان، تربیت یزد، سپاهان نوین و همای تهران از جمله تیم هایی هستند که برای دیدار های تدارکاتی با صنعت مس رفسنجان در نظر گرفتیم و با برگزاری اردوی آماده سازی تیم در تهران این دیدار ها را انجام خواهیم داد .
زینلی خاطر نشان کرد: قاسم دهنوی، هافبک فصل گذشته تیم هما تهران با عقد قرارداد با صنعت مس رفسنجان به تیم ماپیوسته است و باافزوده شدن چند بازیکن از رده سنی امید ، پرونده فصل نقل و انتقالات تیم ما بسته خواهد شد .
سرپرست باشگاه تیم صنعت مس رفسنجان با بیان اینکه برای حضور قدتمندانه در مسابقات لیگ دسته اول برنامه های ویژه ای داریم، ابراز امیدواری نمود با تلاش های صورت گرفته تیم فوتبال این باشگاه با حضوری مناسب در مسابقات جام آزادگان نماینده شایسته ای برای فوتبال استان کرمان باشد .
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