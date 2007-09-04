اداره کار و امور اجتماعی در ایوانکی راه اندازی می شود

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهر ایوانکی به دلیل وجود شهرک های صنعتی و جمعیت بالای کارگری نیاز مبرم به ایجاد اداره کار و امور اجتماعی در آن دارد و با قول وزیر کار این اداره تا پایان امسال در این شهر افتتاح می شود .

عبدالرضا ترابی تصریح کرد: بخش ایوانکی به عنوان یکی از شهرهای صنعتی استان شناخته شده است .

وی خاطرنشان کرد: بیش از یک صد مصوبه هیئت دولت در سطح استان سمنان به شهرستان گرمسار اختصاص یافته است.

ترابی افزود: با توجه به مشکلات موجود در شهرستان گرمسار پروژه های زیربنایی در بخش های آب، راه، صنعت، بهداشت، کشاورزی، آموزش عالی و سد مخزنی نمرود برای شهرستان گرمسار اجرا می شود .

ترابی اظهار داشت: سد مخزنی نمرود با 30 درصد پیشرفت فیزیکی بر روی رودخانه نمرود در حال احداث است .