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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۰

اداره کار و امور اجتماعی در ایوانکی راه اندازی می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: اداره کار و امور اجتماعی ایوانکی تا پایان امسال در این شهر افتتاح می شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شهر ایوانکی به دلیل وجود شهرک های صنعتی و جمعیت بالای کارگری نیاز مبرم به ایجاد اداره کار و امور اجتماعی در آن دارد و با قول وزیر کار این اداره تا پایان امسال در این شهر افتتاح می شود.

عبدالرضا ترابی تصریح کرد: بخش ایوانکی به عنوان یکی از شهرهای صنعتی استان شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از یک صد مصوبه هیئت دولت در سطح استان سمنان به شهرستان گرمسار اختصاص یافته است.

ترابی افزود: با توجه به مشکلات موجود در شهرستان گرمسار پروژه های زیربنایی در بخش های آب، راه، صنعت، بهداشت، کشاورزی، آموزش عالی و سد مخزنی نمرود برای شهرستان گرمسار اجرا می شود.

ترابی اظهار داشت: سد مخزنی نمرود با 30 درصد پیشرفت فیزیکی بر روی رودخانه نمرود در حال احداث است.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اعتبار دو میلیارد ریالی از وزارت مسکن و نیرو عملیات لوله گذاری و آبرسانی برای آب شیرین گرمسار و ایوانکی در حال اجراست.
کد مطلب 546173

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