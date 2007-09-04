اسامی داوران هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابت های لیگ برترفوتبال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. برپایه این گزارش، برنامه و اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

پنجشنبه15/6/86

* شیرین فراز کرمانشاه- استقلال تهران ( ورزشگاه آزادی کرمانشاه) ساعت 16

خداداد افشاریان ( داور )، حسین نجاتی( کمک اول )، حسن نوشه ور( کمک دوم )، محمدرضا اکبریان( داور چهارم )

* سپاهان اصفهان- راه آهن تهران ( ورزشگاه فولادشهر اصفهان) ساعت 16:45

هدایت ممبینی( داور ) ، محمدرضا ابوالفضلی ( کمک اول )، منوچهر بیات ( کمک دوم )، غلامرضا جباری( داور چهارم) ،

* صباباتری تهران- مقاومت شهید سپاسی شیراز ( ورزشگاه درخشان رباط کریم) ساعت 16:45

سعادت باغبان ( داور )، علیرضا کهوری( کمک اول )، بهرام کیانی( کمک دوم )، اسماعیل بابلی( داور چهارم )

جمعه 16/6/86

* مس کرمان - استقلال اهواز ( ورزشگاه سلیمی کیا کرمان) ساعت 15:45

رحیم رحیمی مقدم ( داور )، رامین عرفانیان ( کمک اول )، صفدر احمدی ( کمک دوم )، رحیم مهرپیشه ( داور چهارم )

* سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان ( ورزشگاه انقلاب کرج) ساعت 16

محسن ترکی( داور )، جواد تقی پور( کمک اول )، فریدون سلامی( کمک دوم )، فرهاد رستمی( داور چهارم )

* برق شیراز - پاس همدان ( ورزشگاه حافظیه شیراز) ساعت 16:45

سعید بخشی زاده( داور )، مجید ویشگاهی ( کمک اول )، غلام آموزگار( کمک دوم )، بهروز رنجبر( داور چهارم )

* پگاه گیلان - ابومسلم خراسان ( ورزشگاه عضدی رشت) ساعت 16:45

شاهین حاج بابایی( داور)، رسول فروغی ( کمک اول)، محمد قراملکی( کمک دوم )، منصور نوری( داور چهارم )

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی ( ورزشگاه تختی آبادان) ساعت 18:50

مسعود مرادی ( داور)، علی موغلی( کمک اول )، محمدرضا منصوری( کمک دوم )، آرش خرمیان( داور چهارم )

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران ( ورزشگاه آزادی تهران ) ساعت 18:50

علیرضا فغانی( داور )، مرتضی کریمی ( کمک اول )، سعید علی نژادیان( کمک دوم )، ایرج ساعدی( داور چهارم)