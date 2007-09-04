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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

اسامی داوران هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته چهارم هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر ( جام خلیج فارس ) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابت های لیگ برترفوتبال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. برپایه این گزارش، برنامه و اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

پنجشنبه15/6/86
* شیرین فراز کرمانشاه- استقلال تهران ( ورزشگاه آزادی کرمانشاه) ساعت 16
خداداد افشاریان ( داور )، حسین نجاتی( کمک اول )، حسن نوشه ور( کمک دوم )، محمدرضا اکبریان( داور چهارم )

* سپاهان اصفهان- راه آهن تهران ( ورزشگاه فولادشهر اصفهان) ساعت 16:45
هدایت ممبینی( داور ) ، محمدرضا ابوالفضلی ( کمک اول )، منوچهر بیات ( کمک دوم )، غلامرضا جباری( داور چهارم) ،

* صباباتری تهران- مقاومت شهید سپاسی شیراز ( ورزشگاه درخشان رباط کریم) ساعت 16:45
سعادت باغبان ( داور )، علیرضا کهوری( کمک اول )، بهرام کیانی( کمک دوم )، اسماعیل بابلی( داور چهارم )

جمعه 16/6/86
* مس کرمان - استقلال اهواز ( ورزشگاه سلیمی کیا کرمان) ساعت 15:45
رحیم رحیمی مقدم ( داور )، رامین عرفانیان ( کمک اول )، صفدر احمدی ( کمک دوم )، رحیم مهرپیشه ( داور چهارم )

* سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان ( ورزشگاه انقلاب کرج) ساعت 16
محسن ترکی( داور )، جواد تقی پور( کمک اول )، فریدون سلامی( کمک دوم )، فرهاد رستمی( داور چهارم )

* برق شیراز - پاس همدان ( ورزشگاه حافظیه شیراز) ساعت 16:45
سعید بخشی زاده( داور )، مجید ویشگاهی ( کمک اول )، غلام آموزگار( کمک دوم )، بهروز رنجبر( داور چهارم )

* پگاه گیلان - ابومسلم خراسان ( ورزشگاه عضدی رشت) ساعت 16:45
شاهین حاج بابایی( داور)، رسول فروغی ( کمک اول)، محمد قراملکی( کمک دوم )، منصور نوری( داور چهارم )

*  صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی ( ورزشگاه تختی آبادان) ساعت 18:50
مسعود مرادی ( داور)، علی موغلی( کمک اول )، محمدرضا منصوری( کمک دوم )، آرش خرمیان( داور چهارم )

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران ( ورزشگاه آزادی تهران ) ساعت 18:50
علیرضا فغانی( داور )، مرتضی کریمی ( کمک اول )، سعید علی نژادیان( کمک دوم )، ایرج ساعدی( داور چهارم)

کد مطلب 546181

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