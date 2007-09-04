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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

40 مرکز تجمع کارگران ساختمانی در مشهد شناسایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از شناسایی 40 مرکز تجمع کارگران دائمی ، فصلی و نیمه فصلی ساختمانی در مناطق شهری این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محسن شریعتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: از این تعداد 30 مرکز به کارگران ایرانی و بقیه به اتباع افغانی ، عراقی و ترکی اختصاص دارد.

وی گفت: یک چهارم مراکز تجمع کارگران در اطراف میادین شهر وبقیه در تقاطع ها، حاشیه خیابانها و پارکها واقع شده است .

وی اظهار داشت: دو هزار و 567 نفر کارگر ساختمانی که در این مراکز برای یافتن کار تجمع کرده بودند شناسایی شدند.

شریعتی افزود: با بررسیهای انجام شده در فصل تابستان شمار کارگران جویای کار در مراکز تجمع کارگران به سه هزار و 230 نفر افزایش می یابد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: 85 درصد مراکز تجمع کارگران ساختمانی برای عابران ایجاد مزاحمت کرده است.

وی افزود: سد معبر ، اختلال در ترافیک شهر ، ایجاد سرو صدا ، آلودگی زیست محیطی و بزهکاری مهمترین مشکلات و معضلات ناشی ازتجمع کارگران ساختمانی در مراکز تجمع و سرگذر می توان نام برد.

شریعتی بیان کرد: 70 درصد کارگران ساختمانی قبلا هیچ شغلی نداشته و نیمی از آنان هفته ای سه روز به سر کار می روند.

وی افزود: 40 درصد ازکارگران بیش از ده سال در فعالیتهای ساختمانی اشتغال دارند و از مزایانی اجتماعی محروم هستند.
 

کد مطلب 546186

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