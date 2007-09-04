فعالیت های دفتر زنان خانه احزاب فردا تشریح می شود

فاطمه راکعی، مسئول دفترزنان خانه احزاب ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این برنامه ها سعی خواهد شد از حقوق زنان در انتخابات مجلس هشتم دفاع شود و زمینه برای حضور هرچه بهتر آنان در حوزه تقنینی فراهم آید.

دبیرکل حزب زنان نواندیش مسلمان با اشاره به برگزاری نخستین مجمع عمومی رسمی جمعیت زنان نواندیش که فردا انجام خواهد شد افزود: در این جلسه در خصوص مواضع جمعیت برای حضوردر انتخابات تصمیم گیری خواهد شد و سپس این تصمیمات از طریق رسانه های عمومی به عنوان مواضع رسمی حزب اعلام می گردد.

وی تاکید کرد که تشکل متبوعش در حال تدارک دیدار با مقام معظم رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و دیگر شخصیت های برجسته کشور در آستانه انتخابات مجلس هشتم است .

راکعی گفت: جمعیت زنان نواندیش به دنبال احقاق حقوق زنان و خواستار پایان یافتن افراط و تفریط ها درباره آنها است.

مسئول سابق دفتر کمیسیون زنان حزب مشارکت، در خصوص شکل گیری یا عدم شکل گیری ائتلاف در میان اصلاح طلبان نیز اظهارداشت: اگر ائتلافی شکل بگیرد از آن حمایت می کنیم اما اگر چنین اتفاقی نیفتد که ما به زور نمی توانیم افراد و احزاب را مجاب به ائتلاف کنیم.

وی در پایان تشکیل سازمان رای را برای هر گروه سیاسی لازم دانست و خاطرنشان کرد: هر گروه و حزبی که توانایی دارد باید نسبت به تشکیل سازمان رای برای خود اقدام کند، چون تشکیل چنین سازمانی امری ضروری است.