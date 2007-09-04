آثار هنرجویان جشنواره هنرهای تجسمی کشورهای اسلامی منطقه وارد مرحله داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، دبیر اجرایی جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این آثار بعد از ظهر امروز توسط 17 استاد برجسته هنرهای تجسمی کشور داوری می شود.

یعقوب امدادیان ادامه داد: از هررشته 3اثر به عنوان آثار برتر انتخاب ودر اختتامیه جشنواره که فردا با حضور مسئولان کشوری واستانی برگزاری می شود معرفی می شوند.

وی اظهار کرد: همچنین ازآثار ارایه شده به دبیرخانه جشنواره توسط هنرجویان نمایشگاهی در محل مجتمع فرهنگی هنری ارومیه فردا دایر خواهد شد.

در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه 138 هنرجو از سطح استان های کشور و7 نفر هنرجو از کشورهای ، عراق، ترکیه ، جمهوری آذربایجان ونخجوان در 6 رشته نگار گری، مجسمه سازی، کاریکاتور، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی به رقابت مشغول هستند.

