تهران آماده کمک به پیشرفت ملت افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با بیان اینکه وجود برخی مشکلات مانع پیشرفت یک کشور نمی شود، گفت: با همت دولت و ملت افغانستان شاهد پیشرفت این کشور خواهیم بود .
وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار تاکید کرد : افغانستان همیشه از مساعدت های جمهوری اسلامی ایران برای تامین آبادانی این کشور و رفاه مردم افغانستان بهره مند بوده است .
رئیس جمهوری اسلامی ایران دو ملت ایران و افغانستان را دوست و برادر یکدیگر دانست و تصریح کرد : تهران همواره آماده کمک به کابل در جهت تامین رفاه و پیشرفت ملت افغانستان است .
