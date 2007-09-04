  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۶

احمدی نژاد:

تهران آماده کمک به پیشرفت ملت افغانستان است

تهران آماده کمک به پیشرفت ملت افغانستان است

رئیس جمهوری اسلامی ایران دو ملت ایران و افغانستان را دوست و برادر یکدیگر دانست و تصریح کرد : تهران همواره آماده کمک به کابل در جهت تامین رفاه و پیشرفت ملت افغانستان است .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با بیان اینکه وجود برخی مشکلات مانع پیشرفت یک کشور نمی شود، گفت: با همت دولت و ملت افغانستان شاهد پیشرفت این کشور خواهیم بود .

وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار تاکید کرد : افغانستان همیشه از مساعدت های جمهوری اسلامی ایران برای تامین آبادانی این کشور و رفاه مردم افغانستان بهره مند بوده است .

کد مطلب 546211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها