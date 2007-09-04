مقاومت تنها راه پیروزی ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز در دیدار وزیر امور خارجه فلسطین با تاکید بر اینکه قدرت مستکبران جهان رو به افول است گفت : ساده اندیشی است که فکر کنیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به نفع ملت فلسطین گام بر می دارند زیرا رژیم صهیونیستی جزء و مامور آنها است .



رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رشد بسیار بالای ملت فلسطین طی سال های اخیر خاطر نشان کرد : پیروزی های بزرگ همواره از دل سختی ها بدست می آید و ملت فلسطین در حال حاضر شکست ناپذیر شده است .



دکتر احمدی نژاد تاکید کرد : ملت و دولت ایران همانند گذشته علاقه مند و مومن به آرمان فلسطینی در کنار ملت فلسطین خواهند بود.



وزیر امور خارجه فلسطین نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع و حمایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی ، دولت و ملت ایران از مقاومت ملت فلسطین تصریح کرد : امروز فشارهای زیادی به دولت مردمی فلسطین وارد می شود اما مبارزه و جهاد بخاطر فلسطین راه ما است .

وزیر امور خارجه فلسطین گفت: پیروزی نهایی سرانجام نصیب ملت فلسطین می شود.