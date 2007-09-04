بوش بر ادامه حمایت از نوری المالکی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز پس از ترک عراق و به هنگام عزیمت به استرالیا درهواپیما گفت که وی به حمایت از نوری المالکی نخست وزیر عراق که در مسیر پیشرفت قرار دارد، ادامه خواهد داد.

وی افزود: پیام من به المالکی این است که در برابر تو کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و تصمیمات گرفته شده در واشنگتن هرچه که باشد هدف از آن کمک به شما برای انجام این کارهاست.

بوش اعلام کرد که این پیام را به نخست وزیر عراق منتقل کرده است که :"تو دوست من هستی و پیشرفتی در نشست های گذشته به دست آورده ای و هم اکنون زمان برای تصویب این قوانین (ضروری برای آشتی ملی) فرار رسیده است و کار طاقت فرسایی پیش روی توست و تو می دانی که ما این موضوع را درک می کنیم."

رئیس جمهوری آمریکا گفت : فاکتور اساسی که بر تصمیم من درباره سطح نیروها (در عراق) تاثیر خواهد داشت این مسئله است که آیا می توانیم موفقیت شویم.



بوش روز گذشته به طور غیر منتظره وارد عراق شد و پس از بازدید از استان سنی نشین الانبار، با مقامهای دولت عراق و فرماندهان نظامیان آمریکایی در این کشور دیدار کرد.