اولين پاسداشت سردار شهيد باقري برگزار مي شود

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ گراميداشت بنيانگذار واحد اطلاعات عمليات جنگ، اولين فرمانده نيروي زميني سپاه سردار شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري) روز پنج شنبه در تالار اجتماعات آسمان برگزار مي شود .

در اين مراسم كه بازماندگان اين نبرد عظيم و ياران و همسنگران شهيد باقري نيز حضور دارند ، سردار سر لشكر غلامعلي رشيد جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و برادر مرتضي شادكام از جانبازان و رزم آوران اين عمليات ضمن بيان سخناني ياد و خاطره شهيدان دفاع مقدس خصوصا شهداي منطقه عملياتي فكه را گرامي خواهند داشت .

بر پايه اين گزارش اين مراسم با شكوه پنجشنبه 9/11/1382 ، از نماز مغرب و عشاء در تالار اجتماعات آسمان واقع در شهرك قدس (غرب)، خيابان ايران زمين ، بازارچه قديم برگزار مي شود .