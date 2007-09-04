به گزارش خبرنگار مهر، این گالری از غنی ترین و بزرگترین گالری های عکس در آفریقای جنوبی است که آثار عکاسان هنرمند مشهور این کشور و جهان همچون دوگان در آن نگهداری می شود و بنا به درخواست یکی از مسئولان فرهنگی آفریقای جنوبی در ایران به نمایش گذاشته می شود.

موزه ها و گالری های بزرگی در ایالت کیپ آفریقای جنوبی وجود دارد که به دلیل فاصله زیاد با پایتخت این کشور کمتر مورد توجه بوده است. اما به تازگی مورد توجه قرار گرفته و سومین نمایشگاه فرهنگی، هنری و اقتصادی آسیایی 2007 در شهر کیمبرلی پایتخت استان کیپ شمالی آفریقای جنوبی با حضور کشورمان برپاست.