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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۰

مظاهری :

بانک‌ها باید از حیطه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری خارج شوند

بانک‌ها باید از حیطه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری خارج شوند

طهماسب مظاهری در نخستین واکنش به انتصاب خود به عنوان ریاست کل بانک مرکزی از ارائه طرحی برای حذف سود تسهیلات بانکی خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور خواهند شد و به سمت ارائه خدمات بانکداری به معنای واقعی و خالص خواهند رفت.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره طرح خود برای حذف سود تسهیلات بانکی گفت: ایده‌ای که برای سود بانکی مطرح کرده‌ام چند وقتی است روی آن کار می‌کنم و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالا است.

وی افزود: در کشورهای با تورم پایین، مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و یا رابطه بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینه‌های کارمزد پوشش داده می‌شود. اما، در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: من هم از این زاویه این بحث را مطرح کرده‌ام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود انجام دهیم و ایده‌ای مطرح کرده‌ام و کارهای مختلفی روی آن شده است و امیدوارم که پس از پردازش آن زاویه دیگری برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا فراهم شود و فرصت اجرای آن پیش بیاید.

مظاهری ادامه داد: بانکداری با این الگو 2 اصل دارد؛ یکی این است که مبنای مسائل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمول‌ها و روابط بین بانک با وام‌گیرنده و سپرده‌گذار به حیطه ربا نیفتد و این نکته اصلی قوانین بانکداری بدون ربا است. دوم آن است که ما بتوانیم بانک را از بنگاه‌داری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپرده‌‌گذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که  خدمات بانکداری به معنای خالص آن بدهد.

وی افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزان‌تر و کارمزد کمتر گرفتن باشد و بانک‌ها بیفتند به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد.

سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود و یا شائبه ربوی بودن آن پیش بیاید. این یک ایده جدیدی است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک از کارمزد خدمات بهره ببرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای این کارمزد، سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانک‌ها رقابت کنند و این کارمزد هزینه واقعی است که مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتری که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده می‌کند، چون از خدمات بانک‌ بیشتر استفاده می‌کند، قاعدتاً کارمزد بیشتری باید بپردازد.

کد مطلب 546223

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