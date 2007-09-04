به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره طرح خود برای حذف سود تسهیلات بانکی گفت: ایدهای که برای سود بانکی مطرح کردهام چند وقتی است روی آن کار میکنم و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالا است.
وی افزود: در کشورهای با تورم پایین، مابهالتفاوت کاهش ارزش پول سپردهگذاران و یا رابطه بین سپردهگذاران و وامگیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینههای کارمزد پوشش داده میشود. اما، در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: من هم از این زاویه این بحث را مطرح کردهام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود انجام دهیم و ایدهای مطرح کردهام و کارهای مختلفی روی آن شده است و امیدوارم که پس از پردازش آن زاویه دیگری برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا فراهم شود و فرصت اجرای آن پیش بیاید.
مظاهری ادامه داد: بانکداری با این الگو 2 اصل دارد؛ یکی این است که مبنای مسائل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمولها و روابط بین بانک با وامگیرنده و سپردهگذار به حیطه ربا نیفتد و این نکته اصلی قوانین بانکداری بدون ربا است. دوم آن است که ما بتوانیم بانک را از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایهگذاری یا ورود به سرمایهگذاری با مشتریان (چه سپردهگذار و چه وامگیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که خدمات بانکداری به معنای خالص آن بدهد.
وی افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزانتر و کارمزد کمتر گرفتن باشد و بانکها بیفتند به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد.
سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود و یا شائبه ربوی بودن آن پیش بیاید. این یک ایده جدیدی است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک از کارمزد خدمات بهره ببرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای این کارمزد، سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانکها رقابت کنند و این کارمزد هزینه واقعی است که مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتری که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده میکند، چون از خدمات بانک بیشتر استفاده میکند، قاعدتاً کارمزد بیشتری باید بپردازد.
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