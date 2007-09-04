پرداخت تسهیلات مسکن بدون سپرده گذاری در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نور ا...طالب زاده بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: افرادی که مایلند از پنج میلیون تومان وام اداره تعاون استفاده کنند باید مبلغ یک میلیون و 250 هزار تومان به مدت چهار ماه در بانک سپرده گذاری کنند و کسانی که این مبلغ را نمی خواهند می توانند بدون سپرده گذاری از 14 میلیون وام ساخت مسکن برخوردار شوند.

وی ادامه داد: افرادی که خود زمین دارند برای دریافت وام در اولویت هستند و کسانی که زمین ندارند زمین هایی برای آنها منظور شده و آماده تحویل و ظرفیت سازی برای افراد متقاضی است.

طالب زاده با اشاره به اینکه زیر بنای ساخت هر واحد 75 متر مربع است اظهار داشت: افرادی که می خواهند از 75 متر بیشتر بسازند دو راهکار دارند یا از وام 14 میلیون تومانی بدون یارانه بهره مند شوند یا نسبت 75 متر را به نسبت اندازه زمین در حال ساخت محاسبه و جواب تقسیم بر 14 میلیون تومان خواهد شد و در نهایت مبلغ به دست آمده به همراه یارانه به صورت وام پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: اشخاص و تمامی تعاونی هایی زمین دار همراه با پروانه ساخت و یا کسانی که می خواهند پروانه بگیرند و یا زمین داران بخش خصوصی که متقاضی ساخت مسکن هستند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

طالب زاده تصریح کرد: شهرداری ها موظفند برای افرادی که به آنها زمین داده می شود در هزینه پروانه ساخت 50 درصد به افراد تخفیف دهند و برای جانبازان 20 درصد و بالاتر تا 100 متر مربع برای یکبار کلیه مبلغ کسب پروانه را به آنها ببخشند.