به گزارش خبرنگارمهر، درادامه مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا (زیر15سال) که با شرکت 5 تیم عراق، اردن، ایران، سوریه و لبنان بصورت دوره ای درشهرحلب سوریه دنبال می شود، فردا و ازساعت 17 به وقت محلی تیم نوجوانان کشورمان در سومین دیدار خود در دومین دوره مسابقات غرب آسیا به مصاف لبنان خواهد رفت .
تیم نوجوانان کشورمان در دو دیدار گذشته خود در این رقابتها مقابل عراق و سوریه به یک تساوی(2-2) و یک شکست(6-2)دست یافته است .
نوجوانان کشورمان درچهارمین و آخرین دیدارخود نیز روزپنج شنبه به مصاف اردن خواهد رفت .
تیم نوجوانان کشورمان در قالب دو تیم خود را برای حضوردرمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری به میزبانی کشورمان درشهرکرج برگزارخواهد شد، آماده می کند. دراین رقابتها تیم کشورمان با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است .
تیم فوتبال نوجوانان ایران فردا به مصاف لبنان می رود
تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در سومین دیدار خود در مسابقات فوتبال غرب آسیا به مصاف لبنان می رود.
