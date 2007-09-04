تیم فوتبال نوجوانان ایران فردا به مصاف لبنان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا (زیر15سال) که با شرکت 5 تیم عراق، اردن، ایران، سوریه و لبنان بصورت دوره ای درشهرحلب سوریه دنبال می شود، فردا و ازساعت 17 به وقت محلی تیم نوجوانان کشورمان در سومین دیدار خود در دومین دوره مسابقات غرب آسیا به مصاف لبنان خواهد رفت .



تیم نوجوانان کشورمان در دو دیدار گذشته خود در این رقابتها مقابل عراق و سوریه به یک تساوی(2-2) و یک شکست(6-2)دست یافته است .



نوجوانان کشورمان درچهارمین و آخرین دیدارخود نیز روزپنج شنبه به مصاف اردن خواهد رفت .



تیم نوجوانان کشورمان در قالب دو تیم خود را برای حضوردرمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری به میزبانی کشورمان درشهرکرج برگزارخواهد شد، آماده می کند. دراین رقابتها تیم کشورمان با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است .

