به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی با اعلام اینکه ساعت ۵ صبح، شاخص در محدوده ناسالم، ساعت ۶ صبح در محدوده بسیار ناسالم و از ساعت ۷ صبح به بعد نیز در محدوده خطرناک قرار گرفت، افزود: علاوه بر افزایش شاخص آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون، شاخص آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲ و نیم میکرون نیز افزایش قابل توجهی داشت و به محدوده بسیار ناسالم رسید.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه تصاویر ماهواره‌ای، نشان می‌دهد که ریزگردهای ورودی به محدوده شهر تهران از مناطق دوردست خارج از کشور وارد کشور شده‌اند، اظهار کرد: تاریخ شروع شکل‌گیری توده ریزگردی، چهارشنبه ۱۷ فروردین و منبع ابتدایی آن بخش‌هایی از کشورهای همسایه غربی و محل تجمع ابتدایی آن در قسمت‌هایی از ترکیه بوده که با افزایش سرعت باد به داخل کشورمان حرکت کرده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، توده اولیه ورودی به محدوده شهر تهران تقریباً تا ظهر جمعه از محدوده شهر عبور کرده و به نواحی شمال‌شرق و شرق کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: با این وجود، بررسی‌های مذکور نشان می‌داد توده دیگری از ریزگردها، در محدوده غرب کشور شکل گرفته‌اند و بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، امکان ورود این توده به کشور و رسیدن آن به شهر تهران در ساعات انتهایی روز جمعه و ابتدایی روز شنبه وجود داشت که می‌تواند مجدداً افزایش غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون را در روز شنبه به همراه داشته باشد که متأسفانه در بامداد شنبه ۲۰ فرودین توده دوم نیز به تهران رسیده و باعث افزایش مجدد شاخص آلودگی هوا تا عدد ۲۸۸ گردید و با خروج توده آلودگی دوم از تهران، روند کاهشی شاخص آلودگی هوا در تهران شروع گشته و تا ساعت پایانی روز این روند کاهشی ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: آلودگی هوای شهر تهران ناشی از توده‌ی گرد و غبار بوده که منشأ آن نیز از خارج از کشور بوده است. علت بروز این پدیده، گرمایش زمین و به تبع آن خشکسالی و بیابان زایی بوده که همگی این مسائل ناشی از پدیده تغییر اقلیم می‌باشد. از این‌رو لزوم در نظر گیری برنامه‌ی جامع و کشوری به جهت مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی مورد ضرورت بوده و در همین راستا با توجه به اینکه منشأ آن خارج از کشور بوده، موضوع دیپلماسی محیط زیست را می‌طلبد.