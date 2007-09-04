تصویربرداری "بعد از روز آخر" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بعد از روز آخر" هفتم همزمان با ولادت حضرت مهدی (عج) در تهران شروع شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامهای نوشته حجت قاسم زاده اصل، به کارگردانی مجید مظفری و به تهیهکنندگی سیداحمد میرعلایی در شبکه دو سیما تولید میشود.
این فیلم با حضور شاهرخ فروتنیان، اکرم محمدی، سیروس کهورینژاد، رحیم نوروزی و مجید مظفری و تنی چند از بازیگران مطرح دیگر جلو دوربین فرهاد مافی رفته است. طراحی صحنه را عباس بلوندی و طراحی چهرهپردازی را محسن بابایی به عهده دارند. عباس رستگارپور صدابردار، داود رسولیان طراح جلوههای ویژه، کامبیز دارابی برنامهریز و دستیار اول کارگردان، مهدی بشکوفه مجری طرح و جعفر گودری مدیر روابط عمومی از دیگر عوامل این پروژه هستند.
در خلاصه داستان این فیلم تلویزیونی آمده است: در منزل خانواده انوری قتلی صورت میگیرد و فرزند خانواده نیز ربوده و در ازاء آزادی او پول طلب میشود. سرگرد شکیبا به همراه سروان ایزدی مسئولیت پرونده را به عهده میگیرند ...
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