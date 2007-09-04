تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درپایان مرحله مقدماتی رقابتهای واترپلو المپیاد نوجوانان زیر16 سال کشورکه با شرکت 11 تیم در دو دو گروه در استخرعدالت شهر یزد جریان دارد ، صبح امروز نتایج زیر بدست آمد :

*زنجان 6 – آذربایجان شرقی 6

*تهران 3 – گیلان 2

* خراسان رضوی 3- کیکیلویه 1

* فارس 7 – کرمانشاه 1

*شهرداری اصفهان 7 – خوزستان 2



به این ترتیب ازگروه A تیم های آذربایجان شرقی و زنجان و ازگروه B تیم های شهرداری اصفهان و فارس به عنوان

تیم های برتر دو گروه راهی مرحله نیمه نهایی شدند .



مسابقات ضربدری این رقابتها صبح فردا برگزارخواهد شد و طی آن ازساعت 30/8 آذربایجان شرقی با فارس و ازساعت 30/9 شهرداری اصفهان با زنجان دیدارخواهند کرد .



دیدارهای فینال و رده بندی این مسابقات نیز به ترتیب ساعت 16 و 17 بعد ازظهر فردا در استخرعدالت شهریزد برگزارخواهد شد .

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