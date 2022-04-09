شهرهای زرد و قرمز کرونایی در استان مرکزی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق رنگ بندی جدید کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد کرونا ویروس تعداد شهرستان‌های زرد و قرمز استان مرکزی افزایش یافته و تعداد شهرستان‌های نارنجی کاهش یافته است.

بر اساس این رنگ بندی جدید که از امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ اعمال می‌شود ۵ شهرستان استان مرکزی قرمز، یک شهرستان نارنجی و ۶ شهرستان زرد خواهند بود که به شرح زیراست:

وضعیت قرمز: اراک، فراهان، آشتیان شازند و تفرش

وضعیت نارنجی: خمین

وضعیت زرد: ساوه، زرندیه، دلیجان، خنداب، کمیجان و محلات

بنابراین شهرستان‌هایی که تغییر وضعیت کرونایی داده‌اند شامل موارد زیر می‌شود.

محلات از وضعیت قرمز به زرد به تغییر کرده است.

شازند و تفرش از نارنجی به قرمز تغییر کرده‌اند.

کمیجان از نارنجی به زرد تغییر کرده است.

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