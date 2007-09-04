توسعه پایدار در ورزش را با عقبه قوی در بخش زیرساخت ها محقق می سازیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی آبادی در گفتگو با سایت خبری سازمان در رابطه با افتتاح ورزشگاه سردار جنگل رشت بعنوان هزارمین پروژه ورزشی افتتاح شده در دولت نهم گفت : البته افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری رشت به صورت سمبلیک انجام می شود ، چرا که ما در حال حاضر نیز از مرز 1000 پروژه عبور کرده ایم و امیدواریم با ادامه روند آغاز شده در جهت توسعه زیرساخت های ورزش ، امکانات و تجهیزات موجود متناسب با نیازهای جوانان جامعه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: جوانان آینده ساز این مرز و بوم اعم از دختران و پسران برای اینکه ورزش کنند نیاز به فضاهای استاندارد ، با کیفیت بالا و تجهیزات کامل دارند تا در این فضاها پرورش یافته و رشد و شکوفا شوند و تیم های ملی کشور را از حیث برخورداری از نیروهایی خوب و حاذق بی نیاز سازند. بر این مبنا سازمان تربیت بدنی برنامه وسیع و عمیقی را در بعد ورزش و توسعه زیرساخت های آن مورد توجه قرار داده است که باید آنرا عملی سازیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی اضافه کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در ورزش و دسترسی به این نقطه و جایگاه که موفقیت ها و دستاوردهای ورزشکاران و تیم های ملی ایران در سطح جهان پایدار باشند ، باید از یک عقبه قوی و قدرتمند در ورزش کشور برخوردار باشیم . اینکه طی یکی دو سال کار سنگین و پرهزینه ، ورزشکارانی تربیت شدند که در سطح جهان بدرخشند ، اما در فردای به پایان رسیدن عمر قهرمانی آنها ، دوباره به خانه اول بازگردیم ، به هیچوجه مورد توجه سازمان تربیت بدنی بعنوان متولی و سیاستگذار ورزش نیست و اصولاً نیز این امر در شأن و زیبنده مردم و کشور ما نیست.

وی ازاین منظرتصریح کرد: باید این را به دنیا اثبات کنیم که ایران اسلامی دارای توانایی های بالقوه زیادی است که هر موقع این توانایی ها به فعلیت رسیده نه تنها در ورزش بلکه در کلیه زمینه ها پرتوان و قدرتمند حاضر شده ایم . در حال حاضر بیش از 1000 پروژه ورزشی در سطح کشور افتتاح شده اند و امیدواریم تا پایان سال 86 ، از رقم 1600 پروژه بگذریم و همین روند را نیز در سالهای آتی ادامه دهیم.

علی آبادی افزود : خوشبختانه امروز با افتتاح پروژه ها و کارهای بزرگ انجام شده در سطح سازمان و دیگر دستگاه ها ، وزارتخانه ها ، کارخانه ها و بخش خصوصی ، دیگر تنگنای دو ، سه سال پیش را نداریم و امروز کمتر با این مشکل و مسأله مواجه هستیم که یک فدراسیون برای خود یا هیأت های تحت پوشش با مشکلی به نام کمبود فضای ورزش مواجه باشد . به هر حال ما توسعه زیرساخت های ورزش را بعنوان یک راهبرد اساسی در ورزش مورد توجه قرار داده ایم و با قدرت نیز آنرا تداوم بخشیده و امیدواریم در پایان دوره اول رئیس دکتر جمهوری محمود احمدی نژاد که توسعه و رشد ایجاد شده در ورزش مرهون حمایت ها و توجهات خاص ایشان به مقوله ورزش بوده است ، بتوانیم موجودی و امکانات سازمان تربیت بدنی را به دو برابر افزایش دهیم.

وی با اشاره به افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری سردار جنگل شهرستان رشت در روز جمعه 16 شهریورماه گفت : در کنار توسعه زیرساخت های فوتبال بعنوان رشته مورد توجه مردم و جوانان کشور که ساخت گسترده ورزشگاه های 15 هزار نفری در سطح کشور در این جهت مورد توجه قرار گرفته است ، در بحث اماکن ملی و حاکمیتی توجه و نگاه ویژه ای داشته ایم به ساخت و گسترش استخرهای قهرمانی ، سالن های دوومیدانی ، سالن های قهرمانی ژیمناستیک ، توسعه مجموعه های آبی و مورد نیاز رشته قایقرانی و همینطور زیرساخت های تیراندازی و دوچرخه سواری، بعنوان رشته های پرمدال تا با بهره مندی از امکاناتی خوب ، جوانان مستعد کشور بتوانند ، مراحل رشد و ترقی را پشت سر گذاشته و به بالندگی برسند.

علی آبادی درپایان گفت: درکنارهمه اینها برای سایر رشته ها نیز احداث سالن های چند منظوره 1300 متری را مورد توجه قرار داده ایم تا ورزش ایران به لحاظ زیرساخت ها ، فاصله ها را پشت سرگذاشته و به استانداردها نزدیک شود .