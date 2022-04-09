۶ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت نارنجی کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شش شهر استان خراسان رضوی در وضعیت نارنجی و شهرستان نیشابور نیز همچنان در شرایط قرمز کرونایی است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی کووید ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد مهمترین نگرانی مدافعان سلامت راکاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دانست و افزود: بردسکن، خلیل‌آباد، داورزن، فیروزه، کلات، کوهسرخ در وضعیت نارنجی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت بهداشت شهرهای بینالود، تربت جام و زاوه در شرایط آبی قرار دارد، گفت: سایر شهرهای استان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

پهلوان تصریح کرد: در حال حاضر ۴۱۶ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند که ۳۰۲ نفر از این تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی کووید ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه طی یک روز گذشته ۱۶۹ بیمار جدید مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان بستری شدند افزود: از این تعداد ۱۴۳ نفر در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شدند.

وی تعداد بیماران بدحال مبتلا به کرونا بستری در بخش‌های مراقبت ویژه استان را ۹۹ بیمار و سهم دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد از این تعداد را ۷۷ بیمار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از یک چهارم بیماران بدحال بستری مبتلا و یا مشکوک به کرونا استان در بخش‌های مراقبت ویژه بستری هستند و بر اساس بررسی‌های انجام شده بیشتر بیماران بدحال، افراد واکسن نزده و یا مبتلا به بیماری‌های مزمن هستند.

پهلوان با اشاره به اینکه طی یک روز گذشته ۷۲۸ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به مراکز خدمات جامع سلامت و یا اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کردند، تصریح کرد: عموم مردم در صورت بروز علائم مشکوک به کرونا به نزدیکترین مرکز درمانی سطح یک و دو مراجعه کنند و از خود درمانی و مراجعه دیرهنگام پرهیز کنند.