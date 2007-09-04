طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز طی نشستی خبری، اهداف و طرح های نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس تشریح شد.

صادقی معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان تهران از حضور 10 هزار واحد صنفی در این استان خبر داد که قرار است در حرکتی خودجوش طرح های نظارتی این ایام را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و ترویج معنویت به مورد اجرا گذارند.

صادقی در مورد کالاهایی که دارای این قابلیت نبوده و بازار به صورت سنتی کار تامین و توزیع آنها را بر عهده دارد، گفت: این کالاها تابع ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی هستند و بازرسان سازمان قادرند که مبدا و فاکتور خرید واحدهای عرضه کننده (و البته سود تامین شده) را کنترل کنند. بنابراین چنانچه واحد صنفی مرتکب تخلف شود به مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی خواهد شد.

وی درباره نحوه تعیین قیمت کالاها تصریح کرد: پیشنهاد تعیین قیمت به کمیته نرخ گذاری از سوی اتحادیه های صنفی انجام می شود و کمیسیون نظارت مرکز استان قیمت نهایی را تصویب می کند.

کمیته های نرخ گذاری در استان تهران با نظرات وزارت بازرگانی و در استانها زیر نظر سازمانهای بازرگاین استانها فعالیت می کنند.

صادقی گفت: نصب برچسب و فهرست قیمت بر روی کالاها و خدمات از سوی واحدهای صنفی ضروری است و کنترل برچسب قیمت ها به عنوان یکی از اهداف سازمان بازرگانی استان تهران به صورتی جدی اعمال و با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شده که واحدهای صنفی مذکور در این طرح، کالاها را با کیفیت بالا، قیمت مناسب و سود پایین تر از حد متعارف به مردم عرضه کنند.

تلفن 124 واحد رسیدگی به شکایت مردمی به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات است و در مدت انجام این طرح شکایات واصله در اسرع وقت پس از بررسی، در قالب طرح نظارتی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

همچنین 17 نمایشگاه با عنوان جشنواره طرح ضیافت ماه مبارک رمضان از 15 شهریور ماه در استان تهران برگزار و در آن اقلام مورد نیاز مردم اعم از پوشاک مدارس، کیف و کفش، لوازم التحریز و مواد غذایی با 15 درصد زیر قیمت متعارف بازار، عرضه می شود.