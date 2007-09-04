سومین جشن آب در تفرجگاههای اطراف تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جشن آب جمعه 16 شهریور ماه توسط آب منطقه ای تهران و با همکاری سازمانهای مردم نهاد جمعیت زنان مبارزه با آلودگی حامیان پاک طبیعت و شهریاران جوان در حاشیه رودخانه های طالقان و کرج برگزار می شود.

بر اساس این گزارش ، این جشن سومین برنامه ای است که با هدف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کاهش آلودگی آب شرب تهران و محیط زیست در تفرجگاههای اطراف تهران برگزار می شود.

در این جشن ها اقداماتی نظیر توزیع کیسه های زباله به همراه بسته های فرهنگی، کتابچه آموزشی آب و تراکت تبلیغاتی به خودروهای در حال ورود به منطقه، آموزش خانواده ها و کودکان برای آلوده نکردن آب، پاسخ به سئوالات در زمینه سلامت آب، برگزاری مسابقات و ایستگاههای سرگرمی انجام می شود.

همچنین در ابتدای محدوده ورود به منطقه ایستگاههای برپا و با ورود خانواده ها به ایستگاه و سرگرم شدن کودکان، برنامه هایی نظیر برگزاری نوع مسابقه، نمایشگاه عکس، بازی دارت و پینت بال برای بزرگسالان اجرا می شود.

در این گزارش آمده است ، در دومین جشن آب که در منطقه لواسان برگزار شد، 6 نفر از دانش آموختگان و دانشجویان رشته مهندسی آب ، محیط زیست دانشگاه تهران ، صنعتی شریف و تربیت مدرس و کارشناسان مربوطه به سئوالات موجود گردشگران درباره سلامت آب و محیط زیست پاسخ دادند. همچنین در این جشن برای جهت دهی به اوقات کودکانی که برای استفاده از برنامه های ایستگاه در این مکان حضور پیدا می کردند، از یک تیم صاحب تجربه در مسائل آموزشی کودکان به همراه 3 نفر از کارشناسان ارشد محیط زیست برای آموزش کودکان در ردیف های سنی مختلف استفاده شد.

همچنین ، برپایی ایستگاه با همکاری مردم و فعالان پایگاه، نصب پازل، ساماندهی میز نقاشی کودکان و اهداء هدایای ارزنده متناسب با گروههای سنی، نصب عکس های نمایشگاه عکس و راه اندازی سایت پینت بال، استفاده از صداهای شخصیت های کارتونی برای جذب کودکان، برگزاری نمایشگاه عکس شامل 30 قطعه عکس با موضوع آلودگی آب، برگزاری بازیها، سرگرمی ها و مسابقات ورزشی گروهی از قبیل بدمینتون، پینت بال دارت، پازل از جمله دیگر برنامه های این جشن بود.

شایان ذکر است ، در این جشن بیش از 8 هزار کیسه زباله به همراه بسته های فرهنگی هزار برگ مسابقه، 700 کتابچه آب و تراکت تبلیغاتی در بین گردشگران توزیع شد.