وزیر خارجه فرانسه به خاورمیانه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه فرانسه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کوشنر وزیر خارجه این کشور هفته آینده از خاورمیانه دیدار خواهد کرد، اما مدت دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است.

پاسکال آندره انی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز در جمع خبرنگاران گفت : این سفر اولین سفر کوشنر به این منطقه از خاورمیانه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد که این منطقه از جهان از نظر کوشنر بسیار حائز اهمیت است و خواستار دیدار از منطقه از نزدیک پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اواخر ماه جاری میلادی در نیویورک تشکیل جلسه خواهد داد.

کوشنر از زمان انتصاب به عنوان وزیر خارجه فرانسه از ماه مه تاکنون یکبار به لبنان و عراق سفر کرده است.