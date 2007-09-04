کشورهای در حال توسعه به ضرورت همگرایی رسیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیلیپه پرز روکه" وزیر امور خارجه کوبا در حاشیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگ ها با منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگوکرد.

متکی در این دیدار گفت : بعد از پایان جنگ سرد سعی بر این شد تا نظام تک قطبی در دنیا حاکم شود لذا سعی نموده اند سازمان های منطقه ای و بین المللی متعلق به کشورهای در حال توسعه را منزوی کنند.

وی افزود : جنبش عدم تعهد نیز به مدت 15 سال در رکود بسر برد. اما اکنون چند سالی است که این جنبش در حال بازیابی حیات خود می باشد.

متکی با اعلام اینکه جنبش عدم تعهد باید در مجمع عمومی سازمان ملل حضور فعال داشته باشد، گفت: در دهه 70 مجمع عمومی بیشترین قطعنامه حمایتی را از جهان سوم داشت. در دهه 80 نقش جنبش در مجمع عمومی تضعیف شد. در دهه 90 آنها عقب نشینی کردند و الان 5 سال است که جنبش در وضعیت خوبی بسر می برند.

وزیر امور خارجه افزود: حضور بیش از 50 وزیر از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس تهران بیانگر وضعیت خوب جنبش در حال حاضر و احساس نیاز کشورها برای بحث در مورد حقوق بشر است ، لذا نظرات آنها باید در این اجلاس مطرح گردد تا دیدگاه های حقوق بشری آنها جایگاه واقعی خود را در جهان پیدا کند.

متکی در این دیدار آمادگی کشورمان را برای همکاری گسترده تر با کوبا در بخش های صنعتی، کشاورزی و بهداشت و دارو و درمان اعلام نمود.

فیلیپه پرز روکه وزیر امورخارجه کوبا نیز در این دیدار با اعلام اینکه ارزیابی اکثر کشورها از اجلاس تهران مثبت است و غالب وزرای شرکت کننده در اجلاس از ان اظهار رضایت کرده اند، گفت: نتایج حاصل از این اجلاس باید در سازمان ملل مطرح و در آینده دنبال گردد.

وزیر امورخارجه کوبا تشکیل شورای حقوق بشر در ژنو را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: در واقع چارچوب بحث حقوق بشر را غیر متعهدها ارائه کردند و موضوع فلسطین اکنون به عنوان یک شاخص ارزیابی حقوق بشر مطرح است.

فیلیپه پرز روکه با اعلام اینکه کوبا از موضع بر حق ایران در ارتباط با توافقات با آژانس بین المللی انرژی تمی حمایت می کند، گفت: اعضای جنبش عدم تعهد یکپارچگی خود را در ارتباط با موضع ایران در آژانس حفظ خواهند کرد.

وزیر امورخارجه کوبا همچنین لزوم گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران و کوبا و همکاری مشترک با کشورهای ثالث را مورد تاکید قرار داده و با توجه به برگزاری نمایشگاه بزرگ هاوانا در 4 نوامبر سال جاری، از شرکت های ایرانی دعوت نمود تا به صورت گسترده در این نمایشگاه حضور یابند.