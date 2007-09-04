طالبان بر ادامه گروگانگیری در افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسف احمدی" سخنگوی طالبان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما به گروگانگیری و ربودن بیگانگان ادامه خواهیم داد.

این تهدید در حالی صورت می گیرد که هنوز یک هفته از زمان آزادی گروگان های کره ای نگذشته است.

سخنگوی طالبان مدعی شد: ربودن و گروگانگیری یک تاکتیک موثر علیه مقامهای کابل و نیروهای اشغالگر است.



گروه طالبان، 23 گروگان کره جنوبی را 28 تیردر ولایت غزنی ربود و برای فشار بر دولت دو نفر از آنها را در آغاز به قتل رساند و سپس با هیئت اعزامی کره جنوبی به افغانستان برای آزادی مابقی وارد گفتگو شد که در طول دوهفته مذاکره در نهایت گروگان ها در چند مرحله آزاد شدند.