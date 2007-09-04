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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۹

طالبان بر ادامه گروگانگیری در افغانستان تاکید کرد

طالبان بر ادامه گروگانگیری در افغانستان تاکید کرد

گروه افراطی طالبان امروز تهدید کرد که با گروگان گرفتن اتباع خارجی در افغانستان، اوضاع را در این کشور به هم خواهد ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسف احمدی" سخنگوی طالبان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما به گروگانگیری و ربودن بیگانگان ادامه خواهیم داد.

این تهدید در حالی صورت می گیرد که هنوز یک هفته از زمان آزادی گروگان های کره ای نگذشته است.

سخنگوی طالبان مدعی شد: ربودن و گروگانگیری یک تاکتیک موثر علیه مقامهای کابل و نیروهای اشغالگر است.

گروه طالبان، 23 گروگان کره جنوبی را 28 تیردر ولایت غزنی ربود و برای فشار بر دولت دو نفر از آنها را در آغاز به قتل رساند و سپس با هیئت اعزامی کره جنوبی به افغانستان برای آزادی مابقی وارد گفتگو شد که در طول دوهفته مذاکره در نهایت  گروگان ها در چند مرحله آزاد شدند.

کد مطلب 546286

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