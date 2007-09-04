مازندران قهرمان مسابقات کشتی فرنگی المپیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های خوزستان و تهران در نتایج تیمی به ترتیب عناوین دوم و سوم رقابت های کشتی فرنگی المپیاد ایرانیان در سالن ورزشی جهان پهلوان سید رسول حسینی را از آن خود کردند.

در نتایج انفرادی و در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی پور، احمد غلامی، سبحان فرزین فر و هادی علی زاده به ترتیب از استان های مازندران مقام اول، سیستان و بلوچستان مقام دوم و گیلان و قم مشترکا سوم شدند.

این گزارش می افزاید: سعید عبدلی از خوزستان، وحید بیدار از اردبیل ، محسن مبتدی از حراسان رضوی و قاسم محمودی به ترتیب مقام اول، دوم و مشترکا سوم وزن 66 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی را از آن خود کردند.

بابک قربانی از کرمانشاه مقام اول و علی قیطاسی از فارس دوم، مجید دیوسالار از مازندران و میلاد مجیدی از گیلان مشترکا به مقام سومی وزن 84 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیاد ورزشی ایرانیان نائل آمدند.

در پایان و وزن 120 کیلوگرم امیر قاسمی از خوزستان اول شد و مهران اسد زاده به مقام دومی نائل آمد. بهنام مهدی زاده از تهران و آرش چهره ای کرمانشاه مشترکا سوم شدند.



