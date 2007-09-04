برترین های کنکور الگوی دانشجویان هستند / کنکور 86 با امنیت کامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم تقدیر از برترین های کنکور 86 در مورد اهمیت علوم انسانی در دوره وزارت خود گفت: اگر چه هنوز به این موضوع که علوم انسانی جایگاه خود را پیدا نکرده است، معتقد هستم اما در دوره جدید برنامه ریزی های بسیاری برای پرداختن به علوم انسانی انجام داده ایم. جشنواره فارابی که در دولت به تصویب رسیده و امیدواریم در آذرماه برگزار شود یکی از این برنامه ها در راستای پرداختن به علوم انسانی و برگزار کردن جشنواره ای ویژه برای آن است.

وی اظهار داشت: همچنین طراحی 160 رشته بین رشته ای در علوم انسانی به صورتی کاملا کاربردی یکی دیگر از فعالیت های وزارت علوم در این دوره است. از این 160 رشته 30 رشته تا مهرماه تصویب می شود و ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد از بهمن ماه دانشجو بپذیرد.

وزیر علوم بازنگری رشته ها و سرفصل های دروس علوم انسانی را نیز یکی دیگر از برنامه های وزارت علوم در دوره جدید وبرای ارتقاء علوم انسانی ذکر کرد و گفت : وزارت در زمینه انتخاب برخی از مسئولین دانشگاهی نیز با پرداختن به اهمیت علوم انسانی تصمیم گیری کرده است به طوریکه در حدود یک سوم از مسئولین دانشگاه ها در علوم انسانی تحصیل کرده اند.

وی در زمینه امنیت سوالات و پاسخنامه های آزمون های سازمان سنجش به داوطلبان و نفرات برتر کنکور 86 اطمینان خاطر داد و گفت: نماینده وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور برای بازرسی در قرنطینه های سازمان حضور می یابند و وزارت علوم تمام تلاش خود را برای اینکه لو نرفتن سئوالات انجام می دهد.

زاهدی با بیان اینکه شعار سازمان سنجش داوطلب محوری است، افزود: اساس کار سازمان سنجش بر پایه رضایتمندی داوطلبان است.

وی در پایان ازمسئولین سازمان سنجش خواست تا مشکلاتی که برخی از برگزیدگان کنکور در زمینه طراحی سئوالات ریاضی و منابع آن در کنکور هنر، طراحی سئوالات مفهومی در دروس دینی مطرح کردند را برطرف کنند.