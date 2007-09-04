نمایشگاه توانمندی های تعاونی 20 استان کشور در ساری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر کل تعاون مازندران در این آئین طی سخنانی اظهار داشت: تعداد تعاونی های راکد در استان بسیار است.
محمد رضا باقرزاده خاطر نشان کرد: این اداره کل سال جاری با نظارت بیشتر و دقیق تر سعی در کمک به ادامه فعالیت تعاونی ها دارد.
مدیر کل تعاون مازندران با بیان اینکه 16 طرح تعاونی با 5 میلیارد تومان اعتبار هفته دولت در مازندران افتتاح شد تصریح کرد: 28 طرح با 15 میلیارد تومان اعتبار در هفته تعاون به بهره برداری می شود.
وی قوانین متغییر در عرصه اقتصادی، رکوردهای متوالی و نوسانات اقتصادی را از جمله عوامل رکود تعاونی ها در استان بیان کرد و افزود: 2هزار و 540 تعاونی راکد، 2 هزار و 700 تعاونی در دست اجراء ، 28 هزار شاغل حقوق بگیر و کی میلیون و 100 هزار نفر عضو در تعاونی های استان فعالیت دارند.
نمایشگاه توانمندی های تعاونی 20 استان کشور در 115 غرفه تا پایان هفته جاری آماده بازدید علاقه مندان است.
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