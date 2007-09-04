حضور فعال بانوان در حوزه قرآن از برکت انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم یادآور شد: پایان ‌نامه‌های رسیده به دبیرخانه همایش طی پنج سال اخیر به 10 برابر رشد داشته است که این اتفاق، اثر عمل صالح است که خداوند خود آن را به مرتبه علو رسانده و در آن برکت و سرشاری قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه میزان بودجه و فعالیتهای قرآنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سالهای اخیر از رشد چند صد درصدی و قابل توجهی برخوردار بوده، گفت: یکی از عرصه‌ هایی که در حوزه فعالیتهای قرآنی، فضای توسعه و گسترش بالایی دارد، همین حوزه بانوان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بانوانی که در زمانهای دور شاید اصلا وارد عرصه‌های اجتماعی نمی‌شدند، امروزه جزء فعالترین ها در حوزه قرآن هستند و این از برکتهای انقلاب اسلامی ایران است.

صفارهرندی تصریح کرد: برگزاری چنین همایشهای نقش مؤثری در ارتقاء این حضور مؤثر دارد و اصل بر این است که ما این موضوع را از برگزاری همایش سالانه فراتر دیده و تلاش کنیم که این همایش، حرکتی را عرصه فعا‌های قرآنی بانوان ایجاد کند، البته برای این کار باید موضوع‌ اندبیشده و به ‌دنبال مباحث جدید و اثرگذار باشیم.

در ابتدای این جلسه حجت‌ الاسلام احمد احمدی دبیر همایش و نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فرآیند برگزاری دوره‌های گذشته همایش بانوان قرآن پژوه، گفت: در همایش امسال تلاش بر این است که بانوان برجسته قرآن‌پژوه از مذاهب مختلف اسلامی و کشورهای مختلف در این برنامه حضور یابند .

حجت‌الاسلام احمد احمدی همچنین پیشنهاداتی درباره احداث ساختمانی برای استقرار مجموعه دبیرخانه همایش بانوان قرآن ‌پژوه در تهران و تبدیل آثار تولیدی و ارائه شده در دوره‌های گذشته همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه به لوح فشره ، کتاب و محصولات صوتی و تصویری برای ارسال به کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی ارائه کرد .

حجت‌ الاسلام عبداللهیان رئیس مؤسسه فرهنگ و معارف اسلامی امام رضا (ع) و مرکز بانوان قرآن پژوه نیز گفت: این همایش در چند بعد به فعالیتهای پژوهشی بانوان در حوزه قرآنی توجه دارد، یکی از این ابعاد، پایان ‌نامه‌های قرآنی بانوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 6000 عنوان پایان ‌نامه قرآنی بانوان در دبیرخانه همایش وجود دارد که این پایان ‌نامه‌ها به صورت حضوری از نقاط مختلف ایران و جهان گردآوری شده و مرحوم آیت ‌الله معرفت نیز تعدادی از پایان ‌نامه‌های قرآنی بانوان را که نزد خودشان بود قبل از رحلت برای این مجموعه وقف کرده ‌اند.

عبداللهیان گفت: بسیاری از صاحب ‌نظران و کارشناسان داخلی و خارجی پس از بازدید از فعالیتهای دبیرخانه همایش و منابع پژوهشی گردآوری شده از بانوان، ابزار شگفتی کرده‌اند و اعلام کرده اند که باید زمینه حضور و بازدید افراد صاحبنظر قرآنی و دینی خارج از ایران نیز از این مجموعه فراهم آید، چون در خارج از ایران، چنین تصوری از فعالیت اجتماعی و قرآن ‌پژوهی توسط بانوان وجود ندارد.

وی یادآور شد: بعد دیگر این همایش توجه به آثار و فعالیتهای هنری ـ‌ قرآنی بانوان است، تجربه سالیان گذشته نشان داده است که بانوان مسلمان ایرانی و حتی غیر ایرانی در خلق آثار نفیس و فاخر قرآنی هنری بسیار موفق بوده‌اند.

رئیس مؤسسه فرهنگ و معارف اسلامی امام رضا (ع) تصریح کرد: دبیرخانه همایش، برای ثبت و ماندگاری فعالیتهای هنری قرآنی بانوان اقدام به تصویربرداری و مستندسازی آثار برتر کرده که تاکنون 1000 اثر از این آثار، مستندسازی و تصویربرداری شده است.

وی افزود: هدف این همایش، الگوسازی از فعالیتهای برتر قرآنی بانوان، تکریم و تجلیل از فعالان این عرصه و توجه ویژه به این بزرگواران است و خوشبختانه با مساعدت سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور، دامنه این حرکت ارزشمند به بسیاری از کشورها کشیده شده و برکتهای بسیاری داشته است.

همایش بانوان قرآن پژوه امروز آغاز و تا 15 شهریور در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ادامه دارد .