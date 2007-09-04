سند اجلاس تهران باید در سازمان ملل ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگی مارتینوف" وزیرامورخارجه بلاروس که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تهران سفر کرده است امروز با "منوچهر متکی" وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



متکی در این دیدار با اعلام اینکه تشکیل گروه غیر متعدها در بین المجالس باید در سایر عرصه های دیپلماتیک و سازمان ها و تشکیلات بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد، به تشکیل چنین گروهی در سازمان کنفرانس اسلامی اشاره نمود و جلسات مستمر سفرای کشورهای اسلامی عضو جنبش عدم تعهد در برخی از کشورها را مورد تایید قرار داد.

متکی با اعلام اینکه اعضای جنبش عدم تعهد لازم است در گامهای بعدی با ایراد سخنرانی و سپس ارائه قطعنامه و پیشنهاد به مجمع عمومی سازمان ملل به سمت اجرایی شدن مصوبات این جنبش پیش بروند، افزود: جنبش عدم تعهد در حال احیای مجدد است لذا لازم است اعضای آن به صورت مستمر مشورتهای لازم را برای برداشتن گام های جدید بردارند.

سرگی مارتینوف نیز در این دیداراجلاس تهران را در تاریخ جنبش عدم تعهد کم سابقه خواند و گفت : با پخش سند اجلاس در میان تمامی اعضای سازمان ملل متحد، مصوبات اجلاس تهران باید به گوش همه جهانیان برسد.

وزیرامورجارجه بلاروس در ادامه روابط دو جانبه ایران و بلاروس را مورد ارزیابی قرار داد و با اعلام اینکه صادرات طرفین به کشور مقابل ظرف شش ماه گذشته به 3 برابر افزایش یافته است، لزوم تسریع در همکاری های نفتی میان ایران و بلاروس را مورد تاکید قرار داد.

در پایان این دیدار سند تصویب معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری های فیمابین جمهوری اسلامی ایران و بلاروس بین دو وزیرخارجه امضا و تبادل گردید.