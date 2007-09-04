بزرگترین شهر بازی غرب کشور در همدان ساخته می شود

حسن سالم جو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به پیشرفت 65 درصدی این پروژه افزود: طراحی نحوه ساخت شهر بازی بزرگ همدان توسط 16 نفر از مهندسان ایران و با بکار گیری توان تخصصی آنها انجام شده است و برای ساخت آن بیش از 180 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی از همکاری کشور ایتالیا در تجهیز وسایل بازی شهر بازی ارم خبر داد و اظهار داشت: تمام دستگاههای در نظر گرفته شده برای تجهیز این شهر بازی از کشور ایتالیا خریداری شده است.

سالم جو تصریح کرد: در ساخت شهر بازی ارم، سالن تیر اندازی، سالن بویینگ و بیلیارد، کافی شاپ،سالن کارتینگ و نمایشگاه دایمی صنایع دستی شامل 10 غرفه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت:برای استفاده بهینه از امکانات شهر بازی ارم، سالن سرپوشیده ای مد نظر قرار گرفته است که مجهز به سالن سینما با ظرفیت 2 هزار نفر،سالن بازیهای رایانه ای و سالن سیستم های بازی های بادی است.

سالم جو خاطر نشان کرد: شهر بازی ارم مجهز ترین شهر بازی غرب کشور است که در کمتر از یک سال آینده به بهره برداری می رسد.