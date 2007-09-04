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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۲۳

بزرگترین شهر بازی غرب کشور در همدان ساخته می شود

همدان - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رفاهی - تفریحی همدان گفت: بزرگترین شهر بازی غرب کشور در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع به زودی در همدان به بهره برداری می رسد.

حسن سالم جو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به پیشرفت 65 درصدی این پروژه افزود: طراحی نحوه ساخت شهر بازی بزرگ همدان توسط 16 نفر از مهندسان ایران و با بکار گیری توان تخصصی آنها انجام شده است و برای ساخت آن بیش از 180 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی از همکاری کشور ایتالیا در تجهیز وسایل بازی شهر بازی ارم خبر داد و اظهار داشت: تمام دستگاههای در نظر گرفته شده برای تجهیز این شهر بازی از کشور ایتالیا خریداری شده است.

سالم جو تصریح کرد: در ساخت  شهر بازی ارم، سالن تیر اندازی، سالن بویینگ و بیلیارد، کافی شاپ،سالن کارتینگ و نمایشگاه دایمی صنایع دستی شامل 10 غرفه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت:برای استفاده بهینه از امکانات شهر بازی ارم، سالن سرپوشیده ای مد نظر قرار گرفته است که مجهز به سالن سینما با ظرفیت 2 هزار نفر،سالن بازیهای رایانه ای و سالن سیستم های بازی های  بادی است.

سالم جو خاطر نشان کرد: شهر بازی ارم مجهز ترین شهر بازی غرب کشور است که در کمتر از یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 546310

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