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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

نامزدهای یازدهمین جشن خانه سینما معرفی شدند

نامزدهای یازدهمین جشن خانه سینما معرفی شدند

نامزدهای کسب جایزه در 16 رشته یازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در کنار نامزدهای بخش بهترین فیلم کوتاه داستانی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد جشن یازدهم با 52 فیلم بالاترین میزان مشارکت آثار در سال‌های گذشته را داشته و از این تعداد سه فیلم به درخواست سازندگان آنها خارج از داوری به نمایش درآمدند.

فهرست نامزدهای جشن یازدهم به شرح زیر است:

* بهترین فیلم:
اتوبوس شب ـ مهدی همایونفر
قاعده بازی ـ احمدرضا معتمدی
پاداش سکوت ـ محسن علی اکبری
خون بازی ـ جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد
روز سوم ـ علی جلالی

بهترین کارگردانی:
پاداش سکوت ـ مازیار میری
اتوبوس شب ـ کیومرث پوراحمد
آن سه ـ نقی نعمتی
پابرهنه در بهشت ـ بهرام توکلی
خون بازی ـ رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب

بهترین فیلمنامه:
پابرهنه در بهشت ـ بهرام توکلی
روز برمی‌آید ـ سعید شاهسواری و بیژن میرباقری
خون بازی ـ رخشان بنی اعتماد، فرید مصطفوی و محسن عبدالوهاب
اتوبوس شب ـ کیومرث پوراحمد
پاداش سکوت ـ فرهاد توحیدی

بهترین فیلمبرداری:
رئیس ـ علیرضا زرین دست
باز هم سیب داری؟ ـ بایرام فضلی
پاداش سکوت ـ بهرام بدخشانی
پابرهنه در بهشت ـ حمید خضوعی ابیانیه
خون بازی ـ محمود کلاری

بهترین تدوین:
اتوبوس شب ـ کیومرث پوراحمد و بهرام دهقانی
آفتاب بر همه یکسان می تابد ـ محمدرضا موئینی
پاداش سکوت ـ بهرام دهقانی
خون بازی ـ سپیده عبدالوهاب
پابرهنه در بهشت ـ بهرام دهقانی

بهترین بازیگر نقش اول مرد:
پابرهنه در بهشت ـ هومن سیدی
مینای شهر خاموش ـ عزت الله انتظامی
دست های خالی ـ خسرو شکیبایی
روز سوم ـ حامد بهداد
اتوبوس شب ـ خسرو شکیبایی

بهترین بازیگر نقش اول زن:
خون بازی ـ باران کوثری
روز برمی آید ـ یکتا ناصر
ستاره است ـ نیکی کریمی
دست های خالی ـ مریلا زارعی
روز سوم ـ باران کوثری

بهترین صدابرداری:
بچه های ابدی ـ یدالله نجفی
پابرهنه در بهشت ـ حسن زاهدی
اتوبوس شب ـ محمد مختاری
پاداش سکوت ـ مهران ملکوتی
خون بازی ـ یدالله نجفی

بهترین صداگذاری و میکس:
خون بازی ـ محمدرضا دلپاک
اتوبوس شب ـ مسعود بهنام
قاعده بازی ـ محمدرضا دلپاک
پابرهنه در بهشت ـ سیدمحمود موسوی نژاد
خدا نزدیک است ـ محمدرضا دلپاک

بهترین طراحی صحنه و لباس:
اتوبوس شب ـ علی مربی
پابرهنه در بهشت ـ مجید لیلاجی
پاداش سکوت ـ امیر اثباتی
خون بازی ـ ژیلا مهرجویی
پرونده هاوانا ـ ایرج رامین فر

بهترین موسیقی متن:
آفتاب بر همه یکسان می تابد ـ کارن همایونفر
مینای شهر خاموش ـ داریوش تقی پور
اتوبوس شب ـ فردین خلعتبری
پاداش سکوت ـ پیمان یزدانیان
پابرهنه در بهشت ـ علی صمدپور

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
پاداش سکوت ـ فرهاد اصلانی
اتوبوس شب ـ محمدرضا فروتن
مینای شهر خاموش ـ صابر ابر
اتوبوس شب ـ مهرداد صدیقیان
پاداش سکوت ـ جعفر والی

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
خون بازی ـ بیتا فرهی
پاداش سکوت ـ پریوش نظریه
پاداش سکوت ـ سیما تیرانداز
دست های خالی ـ فاطمه گودرزی
بچه های ابدی ـ پانته‌‌آ بهرام

بهترین چهره پردازی:
قاعده بازی ـ مهرداد میرکیانی
روز سوم ـ علی سام خواه
ستاره است ـ مهرداد میرکیانی
پابرهنه در بهشت ـ سعید ملکان
خون بازی ـ مهرداد میرکیانی

بهترین جلوه های ویژه میدانی:
آخرین ملکه زمین ـ اصغر پورهاجریان
قاعده بازی ـ محسن روزبهانی
رئیس ـ اصغر پورهاجریان
اتوبوس شب ـ محسن روزبهانی
روزسوم ـ محسن روزبهانی

بهترین جلوه های ویژه بصری:
مخمصه ـ امیررضا معتمدی
قاعده بازی ـ علاءالدین پژهان
رویای خیس ـ عباس شوقی
پاداش سکوت ـ علاءالدین پژهان
پابرهنه در بهشت ـ ایرج کریمیان

بهترین فیلم کوتاه:
بوق ـ روح الله مسرور
تنگ خالی ماهی ـ عاطفه خادم الرضا
خواب سرد ـ پیمان نهان قدرتی
روشنایی های شهر ـ آیدا پناهنده
محدوده دایره ـ شهرام مکری

برگزیدگان یازدهمین جشن خانه سینما همزمان با روز ملی سینما سه شنبه هفته آینده 20 شهریورماه در مراسمی در کاخ موزه سعدآباد معرفی می‌شوند.

کد مطلب 546314

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