به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه های یازده گانه امور فرهنگی، شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات، آموزشی و پژوهشی، نرم افزار، سخت افزار، اینترنت، نشر الکترونیک و کارگروه سیاسی امنیتی مرتبط با کمیسیون مشورتی ICT مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده اند.

امیر حسین سعیدی نائینی رئیس سازمان نظام رایانه ای کشور امروز در نخستین نشست هماهنگی کارگروه های مرتبط با کمیسیون مشورتی ICT مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست را سرآغاز همکاری موثر میان این سازمان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و افزود : ماهیت فراسازمانی فناوری ICT اقتضا می کند تا افرادی فراسازمانی به روند پیشرفت آن کمک کنند.

وی افزود : بحث فناوری ICT در ایران در یک دستگاه خاص محصور بوده است. صنعت ICT صنعتی نیست که بخواهد در یک دستگاه خاص اداره شود. کشورهایی که خواسته اند از طریق یک تشکیلات خاص به این فناوری سامان بدهند چندان به نتیجه نرسیده اند.

رئیس سازمان نظام رایانه ای کشور ابراز امیدواری کرد : مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نقطه اتکا و اتصال بخش خصوصی و دولت و مجلس باشد و موانعی که در حوزه فناوری اطلاعات و صنعت ICT وجود دارد، رفع شود.