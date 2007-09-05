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۱۴ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

یک کشته هم زیاد است؛

آخرین مهلت نصب GPS برای مسافربرهای برون شهری در 3 استان کشور

آخرین مهلت نصب GPS برای مسافربرهای برون شهری در 3 استان کشور

رئیس اداره تجهیزات فنی پلیس راه گفت: خودروهای سواری کرایه برون شهری در استانهای خراسان رضوی، گیلان و مازندران تا 30 شهریور مهلت دارند تا نسبت به نصب این سیستم اقدام کنند.

سرهنگ ایرج برند کام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از اواخر مرداد ماه طبق دستور صریح فرماندهی نیروی انتظامی خودروهای سواری کرایه برون شهری موظف به نصب سیستم GPS بر روی خودروهای خود شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح به صورت مرحله به مرحله انجام می گیرد لذا در حال حاضر فقط  خودروهای سواری کرایه برون شهری درسه استان گیلان ، مازندران و خراسان رضوی ملزم به نصب این دستگاه هستند.

رئیس اداره تجهیزات فنی پلیس راه با اشاره به اینکه نصب این سیستم 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشد  گفت : نصب GPS در مرحله اول بصورت داوطلبانه است و از تمامی رانندگان این خودروها خواهشمندیم به منظوررفاه حال خود و دیگران در جاده ها ، نسبت به نصب این سیستم اقدام کنند.

 وی در ادامه اضافه کرد:از مزایای استفاده از این سیستم بر روی خودروهای سواری کرایه برون شهری این است  که علاوه بر تحت کنترل در آوردن خودرو، میزان سوخت مصرفی آنها نیز کنترل می شود.

سرهنگ برندکام با اشاره به این مطلب که ما معتقدیم یک کشته نیز در جاده ها زیاد است گفت:خودروهای سواری کرایه برون شهری در استانهای خراسان رضوی ، گیلان و مازندران تا 30 شهریور مهلت دارند تا نسبت به نصب این سیستم اقدام کنند.

کد مطلب 546320

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