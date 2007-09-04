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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

یوفا درخواست دومنک را نپذیرفت

یوفا درخواست دومنک را نپذیرفت

اتحادیه فوتبال اروپا امروز درخواست سرمربی فوتبال فرانسه را به منظور لغو محرومیت یک جلسه ای از بازی ایتالیا - فرانسه در چارچوب مقدماتی یورو 2008 نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته انضباطی یوفا ریموند دومنک را به دلیل متهم کردن سران فوتبال ایتالیا در خصوص رشوه دادن به داور دیدار تیم های زیر 21 سال ایتالیا - فرانسه در مقدماتی 2000 سیدنی ، به مدت یک جلسه از نشستن بر روی نیمکت مربیگری تیم ملی فرانسه محروم کرده است.

برپایه این گزارش، توماس جیوردانو سخنگوی یوفا گفت کمیته انضباطی با درخواست فدراسیون فوتبال فرانسه مبنی بر لغو محرومیت سرمربی این تیم موافقت نکرده اما جریمه 8 هزار دلاری او را بخشیده است.

تیم های فوتبال ایتالیا و فرانسه در تاریخ 8 سپتامبر در یک دیدار سرنوشت ساز در میلان به مصاف هم می روند.

کد مطلب 546321

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