وزیر علوم از نفرات برتر کنکور تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 86 با حضور دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

تمامی نفرات اول گروه های آزمایشی در کنکور 86 پسر بودند. رتبه های دوم نیز از 5 گروه آزمایشی بیشتر به پسران اختصاص یافته است و پسران 3 رتبه دوم و دختران 2 رتبه دوم را کسب کرده اند.

به گزارش مهر، نفرات اول تا سوم رشته ریاضی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : نوید نادری علیزاده از قائم شهر

رتبه دوم : حسین فرزین از اهواز

رتبه سوم : سلمان فرجی از شمیرانات

اسامی نفرات اول تا سوم رشته علوم تجربی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : شهرام رحیمی دهگلان از سنندج

رتبه دوم : آرش آقاجانی نرگسی از بندر انزلی

رتبه سوم : شادی عزیززاده رودپیشی از تهران

اسامی نفرات اول تا سوم گروه علوم انسانی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : علی عادل زاده از کرمان

رتبه دوم : فرزانه آزادی نیا از کرمانشاه

رتبه سوم : مریم کربلایی حسنی از تهران

اسامی سه نفر برتر آزمون سراسری 1386 گروه آزمایشی هنر نیز به ترتیب زیر است:

رتبه اول : مهرداد غلامی از تهران

رتبه دوم : فاطمه رشیدی از شیراز

رتبه سوم : مریم مسگری هوشیار از شمیرانات

سه نفر برتر رشته زبان خارجی آزمون سراسری سال 1386 علی جوادی ابهری از شمیرانات رتبه اول، حمید رضا فیاض موحد از هشتگرد رتبه دوم و مجتبی صنعتی از تهران رتبه سوم تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم از نفرات برگزیده سهمیه شاهد و ایثارگران کنکور سراسری 86 نیز تقدیر شد.