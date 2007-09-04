وزیر علوم از نفرات برتر کنکور تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 86 با حضور دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
تمامی نفرات اول گروه های آزمایشی در کنکور 86 پسر بودند. رتبه های دوم نیز از 5 گروه آزمایشی بیشتر به پسران اختصاص یافته است و پسران 3 رتبه دوم و دختران 2 رتبه دوم را کسب کرده اند.
به گزارش مهر، نفرات اول تا سوم رشته ریاضی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : نوید نادری علیزاده از قائم شهر
رتبه دوم : حسین فرزین از اهواز
رتبه سوم : سلمان فرجی از شمیرانات
اسامی نفرات اول تا سوم رشته علوم تجربی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : شهرام رحیمی دهگلان از سنندج
رتبه دوم : آرش آقاجانی نرگسی از بندر انزلی
رتبه سوم : شادی عزیززاده رودپیشی از تهران
اسامی نفرات اول تا سوم گروه علوم انسانی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : علی عادل زاده از کرمان
رتبه دوم : فرزانه آزادی نیا از کرمانشاه
رتبه سوم : مریم کربلایی حسنی از تهران
اسامی سه نفر برتر آزمون سراسری 1386 گروه آزمایشی هنر نیز به ترتیب زیر است:
رتبه اول : مهرداد غلامی از تهران
رتبه دوم : فاطمه رشیدی از شیراز
رتبه سوم : مریم مسگری هوشیار از شمیرانات
سه نفر برتر رشته زبان خارجی آزمون سراسری سال 1386 علی جوادی ابهری از شمیرانات رتبه اول، حمید رضا فیاض موحد از هشتگرد رتبه دوم و مجتبی صنعتی از تهران رتبه سوم تقدیر شدند.
همچنین در این مراسم از نفرات برگزیده سهمیه شاهد و ایثارگران کنکور سراسری 86 نیز تقدیر شد.
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