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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۱

وزیر علوم از نفرات برتر کنکور تقدیر کرد

وزیر علوم از نفرات برتر کنکور تقدیر کرد

مراسم تقدیر از نفرات برتر کنکور 86 با حضور محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 86 با حضور دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

تمامی نفرات اول گروه های آزمایشی در کنکور 86 پسر بودند. رتبه های دوم نیز از 5 گروه آزمایشی بیشتر به پسران اختصاص یافته است و پسران 3 رتبه دوم و دختران 2 رتبه دوم را کسب کرده اند.

به گزارش مهر، نفرات اول تا سوم رشته ریاضی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : نوید نادری علیزاده از قائم شهر
رتبه دوم : حسین فرزین از اهواز
رتبه سوم : سلمان فرجی از شمیرانات 

اسامی نفرات اول تا سوم رشته علوم تجربی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : شهرام رحیمی دهگلان از سنندج
رتبه دوم : آرش آقاجانی نرگسی از بندر انزلی
رتبه سوم : شادی عزیززاده رودپیشی از تهران

اسامی نفرات اول تا سوم گروه علوم انسانی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :
رتبه اول : علی عادل زاده از کرمان
رتبه دوم : فرزانه آزادی نیا از کرمانشاه
رتبه سوم : مریم کربلایی حسنی از تهران

اسامی سه نفر برتر آزمون سراسری 1386 گروه آزمایشی هنر نیز به ترتیب زیر است:
رتبه اول : مهرداد غلامی از تهران
رتبه دوم : فاطمه رشیدی از شیراز
رتبه سوم : مریم مسگری هوشیار از شمیرانات

سه نفر برتر رشته زبان خارجی آزمون سراسری سال 1386 علی جوادی ابهری از شمیرانات رتبه اول، حمید رضا فیاض موحد از هشتگرد رتبه دوم و مجتبی صنعتی از تهران رتبه سوم تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم از نفرات برگزیده سهمیه شاهد و ایثارگران کنکور سراسری 86 نیز تقدیر شد.

کد مطلب 546322

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