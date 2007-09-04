روسای جمهور آمریکا و روسیه درباره سپر موشکی رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی پریخودوف معاون پوتین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بوش و پوتین در حاشیه نشست سالیانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه که در روزهای هشتم و نهم سپتامبر در سیدنی استرالیا برگزار می شود، باهم دیدار می کنند.

وی افزود که این گفتگوها نقطه پایان مذاکرات روسیه و آمریکا درباره سپر موشکی نخواهد بود.

آمریکا خواستار استقرار سامانه سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک است، اما روسیه این سپر را خطری برای خود تلقی می کند.

اپک یا سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام 21 عضو دارد و هر سال نشست رهبران کشورهای عضو آن برگزار می شود.

21 کشور عضو اپک تقریبا 60 درصد تولیدات اقتصادی و بیش از نیمی از تجارت جهان را در اختیار دارند.