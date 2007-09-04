تشکیل خودجوش کمیسیون مشورتی ICT مجمع تشخیص / تاثیرگذاری کمیسیون مشورتی بر سیاستهای ICT

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در حاشیه نخستین نشست هماهنگی کارگروه های مرتبط با کمیسیون مشورتی ICT مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران افزود : مقام معظم رهبری تاکید کردند که در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط مجمع با نخبگان کشور باید توسعه پیدا کند.

وی افزود : کمیسیون خودجوشی که در حوزه ICT فعال شده است منبعی از دانش، آگاهی و تجربه است که بسیار ارزشمند است و می تواند دخالت موثر کارشناسان این بخش را در عمل وارد سیاست گذاری ها و قوانین کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : این کمیسیون هر میزان بتواند سیاست های موثرتری را پیشنهاد کند به همان میزان می تواند برنامه ریزی های مربوط به ICT و قوانین و مقررات در این خصوص را تحت تاثیر قرار دهد و قوی تر کند.