ابومازن درباره شکست اجلاس بین المللی صلح خاورمیانه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با آلفرد گوزن بائر صدراعظم اتریش در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن بر ضرورت مشارکت همه طرف های ذیربط در اجلاس بین المللی درباره صلح در پاییز آینده و تعیین زمان دقیق برگزاری آن تاکید کرد.

وی درباره شکست اجلاس به خاطر عدم برنامه ریزی و زمینه سازی مطلوب هشدار داد و گفت : برای اینکه اجلاس بین المللی موفقیت آمیز باشد باید زمینه سازی خوبی برای آن به عمل آید.

رئیس تشکیلات خودگردان درباره گفته های اخیر ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل درباره بعید دانستن دستیابی به توافق با ابومازن گفت: ما همه تلاش خود را برای ورود به اجلاس انجام می دهیم.