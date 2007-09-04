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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۵۵

نشست "وحدت اسلامی" در زیمبابوه برگزار شد

به منظور بررسی موانع و مشکلات موجود در زمینه وحدت و انسجام اسلامی ازطرف شورای عالی اموراسلامی زیمبابوه نشستی روز یکشنبه 11/6/86 در محل دفترمرکزی این شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین گردهمایی بیش از یکصد نفر از مسئولین واعضای سازمانهای اسلامی شامل: شورای عالی اموراسلامی، سازمان جوانان مسلمان زیمبابوه، صندوق کمک اسلامی ذکات، سازمان زنان مسلمان حضرت زهرا(س)و...به همراه ائمه جمعه وجماعات مساجد حراره وهمچنین وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حراره شرکت داشتند.

در این نشست هریک از سازمانهای اسلامی نظرات خود را نسبت به ضرورت وحدت وانسجام اسلامی بیان کردند.

در آغاز اسماعیل دعا، رئیس جدید شورای عالی اموراسلامی زیمبابوه ضمن خوشامدگویی به حضار درنشست وحدت اسلامی و با معرفی شرح وظایف اساسنامه شورای عالی اموراسلامی زیمبابوه همه گروهها وسازمانهای اسلامی را به وحدت اسلامی وپرهیز از تفرقه دعوت کرد.

ایپکچی وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تشکر از آقای اسماعیل تیپانی بنیانگذار شورای عالی امور اسلامی زیمبابوه به جهت برگزاری چنین نشست مهمی  وبا اشاره به رحمانیت واسعه الهی برای همه بندگان ومسلمانان جهان، هدف از خلقت آدمی راهمانا عبادت محض خدا اعلام ورسالت نبوت رسولان الهی را نیز رساندن بندگان خدا به عبودیت الهی خواند.

کد مطلب 546330

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