رئیس جمهور تنهایی هستم / بدنبال حفظ ارتش صدام بودم اما نشد

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه‌ واشنگتن پست در شماره امروز خود گزارش داد، در کتاب Dead Certain ( اعتماد از دست رفته ) که توسط "رابرت دریپر" خبرنگار واشنگتن پست و براساس شش ساعت گفتگو با جورج بوش نوشته شده است، فاش شد که "جرج بوش" رئیس‌ جمهور آمریکا به رغم هشدارهای "کارل روو" مشاور ارشد خود مبنی بر انتخاب نکردن دیک چنی به عنوان معاون اولش وی را در این سمت قرار داد.

دریپر به نقل از کارل روو در این کتاب می‌نویسد : انتخاب چنی به عنوان معاون اول رئیس‌ جمهور آمریکا اشتباه بوده است.

در این کتاب همچنین عنوان شده است که بوش در آوریل 2006 طی یک نظرسنجی غیر رسمی از مشاوران ارشد خود پرسیده بود که آیا "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع پیشین آمریکا را از کار برکنار کند یا خیر.

بر همین اساس، طی یک ضیافت شام خصوصی در کاخ سفید، هفت مشاور بوش شامل "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه کنونی‌ آمریکا، "جاش بولتون" رئیس دفتر فعلی، "اندرو کارد" رئیس دفتر سابق و "اد گیلسپی" یک عضو شورای کاخ سفید، به برکناری رامسفلد رای دادند.

اما براساس مطالب این کتاب، بوش در کنار کارل روو و "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی ‌آمریکا به ابقای رامسفلد رای داده بود.

براساس اعلام روزنامه‌ واشنگتن پست، دریپر در این کتاب می‌نویسد: چند مشاور ارشد بوش به من گفتند که تصویر "عراق پس از جنگ" در ذهن رئیس جمهور آمریکا در جریان نشستی با حضور سه تبعه‌ عراقی در دفتر بوش چند ماه پیش از حمله‌ سال 2003 به عراق شکل گرفته بود.

این سه تبعیدی به بوش اطمینان داده بودند که عراقی ها با اشتیاق از نیروهای آمریکایی استقبال خواهد کرد، تنش‌های فرقه ا‌یی و مذهبی با سقوط رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق خاتمه می‌یابد و دموکراسی بدون زحمت در عراق گسترش می‌یابد.

این کتاب که بر اساس شش ساعت گفتگوی خصوصی با جرج بوش نوشته شده، امروز (سه‌شنبه) در آمریکا منتشر می‌شود.

بوش در این گفتگو برای اولین بار پرده از افکار و برنامه‌های خصوصی خود برداشته و به نویسنده این کتاب درباره‌ دوره‌ بازنشستگی‌اش، ابراز احساساتش در خفا برای تلفات در عراق و همچنین سختی‌های شغل فعلی‌اش گفته است.

رئیس جمهور آمریکا به نویسنده گفته است: می‌توانم تصور کنم که دارم سوار اتومبیلم می‌شوم، حوصله ‌ام سر رفته و به طرف مزرعه‌ام (در تگزاس) رانندگی می‌کنم.

اما ظاهرا بوش در مورد امرار معاش خود ناامید نیست. وی گفته است که قصد دارد مانند پدرش و "بیل کلینتون" که هر دو رئیس جمهور سابق آمریکا بوده‌اند، با ایراد سخنرانی در آمریکا و جهان ارقام درشت دهها هزار دلاری دریافت کند.

رئیس جمهورآمریکا دریکی ازجلسات گفتگو، درحالی که ساندویچ رژیمی می‌خورده و پاهایش را روی میز گذاشته بود، می‌گوید: در شغل ریاست جمهوری آمریکا احساس تنهایی می‌کنم. در کاخ سفید نشان نمی‌دهم که نگران یا ناراحتم. این که آدم دلش برای خودش بسوزد بدترین اتفاق ممکن برای یک رئیس جمهور است. در این شغل آدم می‌تواند خیلی برای خودش دلسوزی کند.

رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با جنگ عراق نکات تازه‌ ای را برای نویسنده برملا کرده و در مورد متلاشی شدن ارتش صدام گفته است : سیاست دولت آمریکا حفظ ارتش صدام بود اما این طور نشد.

در ادامه بحث درباره عراق، نویسنده موضوع حس تنهایی در شغل رئیس جمهور را بار دیگر عنوان کرده و به این نکته نیز اشاره کرده که احتمالا بوش "سنگ صبوری" نداشته که برای او درد دل کند.

رئیس جمهور آمریکا در مخالفت با این موضوع گفته است : البته که من سنگ صبور دارم. سنگ صبورم خداست. من سرم را روی شانه خدا می‌گذارم (!) و گریه می‌کنم. من خیلی گریه می‌کنم.

بوش کم شدن محبوبیتش در آمریکا را نتیجه ‌ای بدیهی پیگیری تصمیم‌هایی دانسته که به آنها باور داشته است.

بوش در این کتاب می گوید :‌ من تصمیم گرفتم رهبری را به دست بگیرم. این موضوع آدم را نامحبوب می‌کند و همچنین باعث می‌ شود مردم آدم را به یک طرفه فکر کردن و غرور متهم کنند که شاید درست باشد.