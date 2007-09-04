رسانه ملی برای ورود به زندگی مجازی فرهنگ سازی کند / بخش خصوصی نحوه اجرای سیاست ها را گزارش کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی امروز در نخستین نشست هماهنگی کارگروه های مرتبط با کمیسیون مشورتی ICT مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب افزود : ایران باید یک جامعه اطلاعاتی شود تا بتواند به توسعه ملی شتاب بخشد. انتقال از حیات فعلی به یک جامعه اطلاعاتی کار مشکلی است اما منابع انسانی و استعدادهای فراوانی که در جامعه وجود دارد، امیدوار کننده است. جامعه ما توانایی و قابلیت این را دارد تا وارد زندگی جدیدی شود و از این زندگی ناقص اطلاعاتی یا جامعه پراکنده اطلاعاتی خارج شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "باید به شهرهای الکترونیکی کوچ کنیم" اظهار داشت : همه باید خانه ای در دنیای جدید برای خود بسازیم و این شامل آحاد ملت ایران می شود. سلامت، آموزش عالی، آموزش و پرورش، دولت و اقتصاد باید الکترونیکی شود. همه باید به دنیای مجازی منتقل شویم که این موضوع باید از آموزش و پرورش شروع شود.

وی تدوین سیاست های کلان حوزه ICT را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواند و گفت : مجمع تشخیص مصلحت نظام در دور جدید فعالیتش تصمیم گرفته است ارتباط با کارشناسان را افزایش دهد لذا دفتر مشورتی در دبیرخانه مجمع شکل گرفته تا از طریق کمیسیون ها و کارگروه هایی ظرفیت را برای تعامل بیشتر مجمع با نخبگان و متخصصین کشور برقرار کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد : مجمع در دوره جدید فعالیت خود می خواهد سیاست های کلی بخش ICT را با همکاری کمیسیون مشورتی ICT تدوین کند. بحث سیاست های کلان ICT برای رسیدن به یک جامعه اطلاعاتی در ایران است که کمیسیون مشورتی ICT می تواند در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک کند.

دکتر رضایی در جمع برخی اعضای سازمان نظام رایانه ای کشور خاطر نشان کرد : کمیسیون مشورتی ICT به عنوان چشم ناظر مجمع در جامعه ارزیابی کند که چقدر از سیاست های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، اجرایی می شود. گمان نکنید که چون بخش خصوصی هستید دیگر نمی توانید نحوه اجرای سیاست ها را گزارش کنید. گزارش شما مورد توجه قرار می گیرد و می تواند نقش موثری در زمینه نظارت بر اجرای سیاست های کلی داشته باشد.